Murió en Ohio de manera súbita un beisbolista de secundaria de 17 años

Maddox Graser, estudiante y beisbolista de 17 años en Wooster High School (Ohio), murió tras sufrir una emergencia médica severa que se desencadenó horas después de un partido.

Graser jugó a inicios de semana en la victoria 10–0 de Wooster High sobre West Holmes, donde conectó dos hits. Después del partido, tras regresar a casa, comenzó a sentirse mal y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano.

He was celebrating a win on the baseball field… smiling, healthy, full of life.



Hours later, he was gone.



Maddox Graser was a sophomore at Wooster High School. A dedicated athlete. A teammate who had just helped his team secure a big victory.



Nothing seemed wrong. No… pic.twitter.com/eW90UD8bYF — Mr PitBull (@MrPitbull07) April 25, 2026

Ante el rápido empeoramiento, fue llevado en helicóptero al Akron Children’s Hospital, donde ingresó a la UCI pediátrica. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció días después. De momento no se conoce la causa exacta de la muerte.

La Escuela Secundaria Wooster (Wooster High School) confirmó el hecho en un comunicado. La directora Margaret Davis lo describió como un “alumno, atleta y amigo excepcional”.

La escuela abrió sus instalaciones durante el fin de semana para ofrecer apoyo psicológico, y la oficina principal habilitó un espacio para dejar cartas y objetos conmemorativos.

Equipos deportivos del colegio, incluido el de lucha libre, del cual también formaba parte, publicaron homenajes en redes sociales.

Tras su muerte, se organizó una campaña de recolección a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo de ayudar con gastos médicos y funerarios.

Hasta el momento ha recibido cientos de donaciones y superado los $60,000 dólares. Incluso el exquarterback de la NFL y actual comentarista, Sean Salisbury, utilizó sus redes para compartir el enlace del GoFundMe.

También se anunció una caminata de honor en memoria del joven, quien además será donante de órganos.



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