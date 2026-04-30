EE.UU. afirma que el regreso de vuelos con Venezuela refleja la reconstrucción de los lazos

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, calificó este jueves como un “hito histórico” la reanudación de los vuelos comerciales directos entre Venezuela y Estados Unidos, restablecidos tras siete años de suspensión.

Durante un acto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Barrett afirmó que el retorno de la conexión aérea representa mucho más que la recuperación de una ruta comercial.

“Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas”, expresó.

El diplomático estadounidense sostuvo que la medida constituye una nueva señal de confianza hacia el mercado venezolano y una muestra del renovado interés internacional en el país. “Hoy enviamos otra señal clara al mercado mundial de que Venezuela puede estar abierta a los negocios”, añadió.

Barrett vinculó este avance al proceso de normalización impulsado por Washington tras el cambio político ocurrido en Caracas a comienzos de año. Según indicó, la reapertura de la ruta forma parte de la estrategia de estabilización, recuperación y transición promovida por la administración del presidente Donald Trump.

Fin a la suspensión desde 2019

La reanudación de los vuelos pone fin a una suspensión que se mantenía desde 2019, cuando las tensiones entre ambos gobiernos llevaron a la interrupción de las conexiones aéreas directas.

El primer vuelo de esta nueva etapa fue operado por American Airlines y partió este jueves desde Miami con destino a Caracas. La llegada de la aeronave a Maiquetía fue recibida con un acto oficial encabezado por autoridades venezolanas y representantes diplomáticos de Estados Unidos.

La ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Faría, estimó que la ruta movilizará a más de 100,000 pasajeros al año. También aseguró que el país está preparado para ampliar su conectividad internacional y consolidarse nuevamente como un punto de enlace en la región.

“Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas”, afirmó la funcionaria, quien destacó que el restablecimiento de la ruta podría abrir paso a nuevas conexiones aéreas entre ambos países en los próximos meses.

Con información de EFE.

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