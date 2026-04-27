NYC llevará el Mundial de fútbol gratis a los cinco condados: Habrá zonas de fans

Falta menos de mes y medio para que suene el pitazo inicial del Mundial de Fútbol 2026, donde 48 selecciones de todos los continentes se enfrentarán para demostrar su garra, con el objetivo de alzarse con la copa de oro. Y mientras crecen las quejas por los elevados costos de las boletas para asistir a los juegos, en la Ciudad de Nueva York la buena nueva es que los neoyorquinos podrán disfrutar del torneo, de otra manera, y gratis.

Así lo anunciaron este lunes, con visible emoción, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul y el alcalde, Zohran Mamdani, tras revelar que durante el Mundial de fútbol, en los cinco condados de la Gran Manzana se instalarán las llamadas zonas de fans de la FIFA, que tendrán capacidad para recibir entre 5,000 y 10,000 espectadores.

“Si no pueden ir a la Copa del Mundo, la Copa va a venir a ustedes”, comentó la gobernadora Hochul, durante una conferencia de prensa en Staten Island, donde reveló que en ese condado se abrirá un sitio de fans en el Staten Island University Hospital Community Park, entre el 29 de junio al 2 de julio.

Hochul mencionó que además de los sitios habilitados para que los fans se reúnan y vean los partidos, y disfruten a lo largo del día de otras actividades, restaurantes de la Gran Manzana podrán abrir hasta las 4:00 de la mañana los días de los juegos y se realizarán fiestas en la calle.

“Nueva York está lista para la copa mundial 2026”, comentó la mandataria estatal. “Y nos estamos asegurando de que todos aquellos que consideran a esta ciudad su hogar formen parte de este evento histórico. Estos eventos gratuitos para aficionados llevan la emoción del juego a cada neoyorquino y a cada comunidad, brindando apoyo a nuestras pequeñas empresas y uniendo a los neoyorquinos”.

Además de la zona de fans de Staten Island, la Ciudad abrirá un área de fans en Queens, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing Meadows, otra en el Rockefeller Center de Manhattan y en el Bronx Terminal Market. Asimismo una zona de fans en el Brooklyn Bridge Park.

El alcalde Mamdani, quien se declaró fan del fútbol y recordó que asistió al Mundial de Sudáfrica, dijo que además de las transmisiones en vivo de los partidos, los eventos contarán con programación cultural, apoyo a los negocios locales y experiencias interactivas totalmente gratis.

“Cuando recuerdo mi primera Copa Mundial, algunos de mis recuerdos más significativos no ocurrieron en el estadio, sino en las zonas de fans, rodeado de miles de personas unidas por un amor puro al juego.

Eso es lo que estamos construyendo aquí: una Copa Mundial que pertenezca a los neoyorquinos”, dijo el mandatario, al tiempo que mantuvo su crítica ante los elevados costos en la boletería de los partidos en los estadios. “Al llevar estos eventos gratuitos para aficionados a cada condado, nos aseguramos de que todos puedan ser parte de esa alegría”.

El burgomaestre fue cuestionado sobre los temores que generan acciones como la del fin de semana cuando un sujeto armado ingresó al evento de corresponsales de la Casa Blanca para atacar al presidente Trump y aseguró que las autoridades han estado trabajando fuertemente para garantizar que los eventos en Nueva York transcurran con total seguridad.

“Sabemos que hay preocupaciones entre la gente y los eventos que han ocurrido alrededor del mundo y en el evento de corresponsales es algo que tenemos que tomar en consideración, pero estamos confiados de que podemos ofrecer la seguridad que se necesita”, dijo el mandatario. “La respuesta no puede ser negarnos a compartir en vida pública. Nueva York está ansioso de recibir a los fans y queremos mostrarles nuestra ciudad”.

Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión de la Copa Mundial NYNJ 2026, explicó que para ingresar a las zonas de fans de la FIFA, los interesados deberán adquirir sus boletos totlamente gratis, a través de internet, muy pronto.

“Estos eventos tienen como objetivo dar la bienvenida al mundo a Nueva York y Nueva Jersey, y mostrar lo mejor de nuestra región. Como capital mundial del deporte y el entretenimiento, estamos creando experiencias para los aficionados que sean asequibles, accesibles y auténticas tanto para los visitantes como para los residentes que consideran a esta región su hogar”, dijo el funcionario.

Para poder realizar actividades especiales fuera de los negocios, durante toda la Copa Mundial, los interesados deberán solicitar un “Permiso de un día para la Copa Mundial” a través de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York.

“Los bares y restaurantes podrán utilizar este proceso de permiso de un día para aprovechar espacios exteriores contiguos y organizar eventos durante la Copa Mundial, a diferencia del límite actual de un máximo de cuatro días”, advirtió la Gobernación.

Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn, se mostró emocionado con los anuncios y calificó las zonas de fans, que son típicas en los diferentes mundiales que se han realizado en otros lugares, como una muestra de la lucha por la equidad.

“Este verano gira en torno a la Copa Mundial, y me entusiasma enormemente que los habitantes de Brooklyn tengan acceso a una programación diaria en la Zona de Fans de la Copa Mundial, ubicada en el Brooklyn Bridge Park”, dijo el político de origen latino. “Los residentes de Brooklyn provenientes de todos los rincones del mundo estarán representados en la Copa Mundial, y las zonas de fans garantizarán que ellos también puedan deleitarse con la gloria y la emoción de este torneo”.

La Comisionada de la Copa Mundial, Maya Handa, destacó de manera especial que además de la importancia que tendrán las zonas de la FIFA en las que los seguidores del balompié compartirán en medio de los partidos, los negocios neoyorquinos se beneficiarán.

“Estos eventos gratuitos para aficionados demuestran nuestro compromiso de hacer de la Ciudad de Nueva York la mejor ciudad anfitriona de Norteamérica. Y al ampliar la programación gratuita a los cinco condados, nos aseguramos de que los restaurantes locales y los pequeños negocios compartan los beneficios de la Copa Mundial”, dijo la funcionaria.

Justin Brannan, director sénior de Operaciones de Grandes Eventos del Estado de Nueva York, aplaudió que se creen zonas de fans, pues destacó que la Copa Mundial del mundo debe ser para todos y no solo para quienes pueden costear los exorbitantes boletos.

“Al eliminar trámites burocráticos y destinar fondos para que las comunidades locales puedan organizar eventos públicos gratuitos para ver los partidos —desde Brooklyn hasta Buffalo—, y al invertir en iniciativas a largo plazo como “NY Kicks” (que fomenta el fútbol) para llevar recursos reales a los barrios con menos recursos, la gobernadora Hochul garantizará que los beneficios de este momento único en la vida sean compartidos por todos, y no solo por unos pocos”, dijo Brannan.

Hope Knight, presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, mencionó que más que un evento deportivo, la Copa Mundo es una poderosa oportunidad económica para Nueva York.

“Al promover eventos gratuitos para los aficionados en los cinco condados y apoyar la organización de proyecciones de partidos en todo el estado, la gobernadora Hochul está uniendo la emoción de este torneo mundial con la energía de los barrios y comunidades”, dijo Knight. “Si bien solo un equipo se llevará a casa el trofeo de la Copa Mundial, los verdaderos ganadores del evento son las pequeñas empresas, los restaurantes y las atracciones locales que comparten los beneficios de este momento histórico”.

Emiliano Martínez, quien se declara “fanático absoluto” del fútbol, y quien ha acompañado a la selección mexicana a diferentes mundiales a lo largo de los años, se emocionó con el anuncio d elas zonas de fans, pero pidió que se abran más en otras partes de la ciudad.

“Las zonas del FIFA Fan Fest son los mejores espacios para que los que no podemos ir al estadio disfrutemos del fútbol, pero creo que espacios para 5,000 son muy pequeños y me preocupa que mucha gente se quede por fuera. Deben abrir más espacios en parques y plazas para que todos podamos ir”, comentó el mexicano. “Para los latinos el fútbol es casi una religión y es mejor que desde ya la Ciudad piense en más sitios o si no va a haber mucho desorden. Ya me está empezando a dar la fiebre mundialista”.

Datos sobre las zonas de fans de la FIFA en NYC