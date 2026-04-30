Multa de hasta $5 mil por no recoger heces de perro en Yonkers: endurecen sanciones para dueños irresponsables

La ciudad de Yonkers ha decidido endurecer su postura frente a un problema cotidiano que genera creciente frustración entre residentes: los desechos de perros abandonados en calles, aceras y espacios públicos. A pesar de la presencia de señales que recuerdan a los dueños su obligación de recoger las heces de sus mascotas, las quejas no han disminuido, lo que ha llevado a las autoridades a implementar multas más severas.

La nueva ordenanza municipal eleva la multa máxima para reincidentes hasta los $5,000 dólares, un incremento significativo respecto al límite anterior de $1,500. La medida busca enviar un mensaje contundente a quienes incumplen las normas básicas de convivencia urbana, apelando al impacto económico como factor disuasorio.

“Las personas no están recogiendo los excrementos de sus perros. ¿Sabes a qué me refiero? Y desde el invierno ha empeorado”, señaló Carlos Confeiteiro, residente de Yonkers, en entrevista a ABC 7, reflejando el sentir de muchos vecinos que aseguran que el problema se ha agravado en los últimos meses.

Multas más altas, pero desafíos en la aplicación

La acumulación de desechos caninos no solo afecta la estética de la ciudad, sino que también representa un problema de salud pública. Las heces pueden contener bacterias y parásitos que, al entrar en contacto con humanos o filtrarse en el agua, pueden generar enfermedades. Además, el mal olor y la incomodidad de pisar excrementos en la vía pública deterioran la calidad de vida de los residentes.

Para muchos habitantes, el aumento de las multas es una medida necesaria. “$5,000 es mucho dinero. Pero, ¿sabes qué?, limpia lo que hace tu perro. Yo también los amo, pero por favor, hazte responsable”, expresó Sara Brody, representante del Downtown Business Improvement District de Yonkers, organización que también ha participado en iniciativas para mejorar la limpieza del área.

El alcalde de Yonkers, Mike Spano, ha respaldado públicamente la nueva normativa, incluso grabando un mensaje para promover su cumplimiento. Según explicó, el objetivo principal es generar un “efecto de impacto” que motive a los dueños de mascotas a actuar con responsabilidad. “Creemos que ese número puede hacer que la gente piense dos veces. Que digan: ‘mejor uso una bolsa y recojo lo que hizo mi perro'”, afirmó.

Sin embargo, uno de los principales desafíos será la aplicación de la ley. De acuerdo con las autoridades, los agentes de policía deben presenciar directamente la infracción para poder emitir una multa, lo que limita significativamente la capacidad de sancionar a los infractores. Por otro lado, los oficiales de cumplimiento de códigos sí pueden intervenir en casos donde los propietarios de inmuebles permiten la acumulación de desechos frente a sus propiedades.

Ante estas limitaciones, la ciudad ha optado por complementar las sanciones con medidas preventivas. Entre ellas, la instalación de más dispensadores de bolsas para recoger desechos, ubicados estratégicamente en áreas de alta circulación. Asimismo, el Downtown Business Improvement District ha financiado la colocación de varios de estos puntos en zonas comerciales, facilitando que los dueños cumplan con la normativa.

El problema de los desechos de mascotas no es exclusivo de Yonkers. En diversas ciudades de Estados Unidos, las autoridades enfrentan retos similares para garantizar la limpieza de los espacios públicos. Sin embargo, pocas jurisdicciones han optado por sanciones tan elevadas como las que ahora se implementarán en esta localidad neoyorquina.

La ordenanza entrará en vigor a mediados de mayo, momento a partir del cual los reincidentes podrían enfrentar multas considerablemente más altas. Las autoridades esperan que esta medida no solo reduzca la cantidad de desechos en las calles, sino que también fomente una cultura de responsabilidad entre los dueños de mascotas.

Mientras tanto, los residentes continúan expresando su deseo de ver un cambio real en su entorno. Para muchos, la solución no depende únicamente de las multas, sino de un cambio de actitud por parte de la comunidad.

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