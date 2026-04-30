Rebel Wilson declaró ante un juzgado australiano por acusaciones de difamación

El pasado martes, la actriz Rebel Wilson declaró ante un Tribunal Federal en Sídney, Australia, y durante su participación aseguró no haber difamado a Charlotte MacInnes, quien fue actriz de la película “The Deb” (2024), con la cual Wilson debutó como directora.

MacInnes fue la protagonista de “The Deb” y acusa a Wilson de haberla difamado y de encubrir el comportamiento inadecuado por parte de Amanda Ghost, quien fue productora de la misma película. La actriz también alega que Wilson fue parte de un plan de ciberataque que terminó en la filtración de una foto desnuda de ella.

Wilson ha negado en todo momento haber sido parte de ese supuesto ciberataque y además agrega que “Si repasan mis 25 años de carrera, verán muchas pruebas de mi apoyo a las mujeres”.

Lo que no niega la actriz y directora australiana es que en su momento MacInnes sí le habló sobre comportamientos de Ghost, los cuales calificó de “extraños” e “inusuales”. Explica que supuestamente le habló sobre el tema mucho después de que sucediera.

Incluso, Wilson asegura que MacInnes se retractó de estas acusaciones porque no quería perjudicar la carrera de la productora.

Hay que recordar que “The Deb” se estrenó en 2024 y se basa en un musical homónimo. En la ficción, MacInnes interpreta a la prima de una joven de campo marginada por sus compañeros de instituto que quiere cambiar su vida y reinventarse.

Por ahora, el juicio no ha terminado y se espera que Wilson tenga que volver a presentarse en juzgados.

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