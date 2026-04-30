¿Tienes estas mezclas de chocolate en casa? Ghirardelli emite una alerta sanitaria por salmonela

La empresa Ghirardelli Chocolate Company anunció recientemente el retiro voluntario de varios lotes de 13 productos de su línea de mezclas para bebidas en polvo (específicamente frappés y polvos de cacao) debido a un posible riesgo de salmonella.

Según explica el comunicado oficial de la compañía, la medida se tomó de manera preventiva luego de que su proveedor, California Dairies Inc., iniciara un retiro de leche en polvo por preocupación ante una posible contaminación microbiológica. La leche es un ingrediente fundamental en estas mezclas de bebidas.

Productos y lotes afectados

Las variedades que presentan el mayor número de lotes comprometidos son:

Frappé con sabor a chocolate (30 lb): Lotes S195260A03, S195261A03, S291260A03, S295260A03, S596260A03, S191260A03 y S291261A03.

Lotes S195260A03, S195261A03, S291260A03, S295260A03, S596260A03, S191260A03 y S291261A03. Chocolate Caliente Premium (Bolsas 4/2 lb): Lotes S550250A04, S149250A04, S249250A04, S349250A04, S449250A04 y S549250A04.

La empresa aclara que, aunque la mayoría de las mezclas afectadas se distribuyen en formatos grandes para servicios de alimentación y clientes institucionales, no se descarta que algunas unidades estén disponibles para la compra en línea. Por ello, se insta a los consumidores a verificar la información de los lotes en sus envases.

Para cualquier duda o información adicional, Ghirardelli ha habilitado la línea de atención 1-844-776-0419, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Qué debes hacer si tienes el producto?

Ghirardelli retira del mercado 13 productos envasados en su mayoría en contenedores grandes. Crédito: Ghirardelli | Cortesía

Dada la sospecha de contaminación por salmonela, la recomendación inmediata es revisar el empaque y, en caso de coincidir con los lotes mencionados, descartar el producto o regresarlo al punto de venta para obtener un reembolso.

Frappé con sabor a chocolate (30 libras)

S195260A03 (Vence: 31/05/2027)

S195261A03 (Vence: 31/07/2027)

S291260A03 (Vence: 31/07/2027)

S295260A03 (Vence: 31/07/2027)

S596260A03 (Vence: 31/07/2027)

S191260A03 (Vence: 31/08/2027)

S291261A03 (Vence: 31/08/2027)

Frappé blanco clásico (30 libras)

S396260A03 (Vence: 31/07/2027)

S496260A03 (Vence: 31/07/2027)

Bolsas de chocolate caliente premium (4/2 lb a granel)

S550250A04 (Vence: 31/05/2027)

S149250A04 (Vence: 30/06/2027)

S249250A04 (Vence: 30/06/2027)

S349250A04 (Vence: 30/06/2027)

S449250A04 (Vence: 30/06/2027)

S549250A04 (Vence: 30/06/2027)

Cacao y chocolate molido dulce en polvo (6/3 lb)

S293260 (Vence: 31/12/2027)

S293261 (Vence: 31/01/2028)

Polvo dulce molido sabor chocolate blanco (6/3.12 lb)

S394260 (Vence: 31/07/2027)

S494260 (Vence: 31/07/2027)

S594260 (Vence: 31/07/2027)

Mezcla para frappé de vainilla (6/3 lb)

S495260 (Vence: 31/03/2027)

S495261 (Vence: 30/06/2027)

S594262 (Vence: 31/07/2027)

Mezcla para frappé con sabor a chocolate (6/3.12 lb)

S397261 (Vence: 28/02/2027)

S397262 (Vence: 30/04/2027)

S397263 (Vence: 30/06/2027)

Mezcla clásica para frappé blanco (6/3.12 lb)

S193260 (Vence: 30/06/2027)

S193261 (Vence: 31/07/2027)

Mezcla para frappé con sabor a chocolate (10 libras)

S295260A03 (Vence: 31/07/2027)

S395260A03 (Vence: 31/07/2027)

Mezcla clásica para frappé blanco (10 libras)

S296260A03 (Vence: 31/07/2027)

S292260A03 (Vence: 31/07/2027)

S292260A03 (Vence: 31/08/2027)

S292261A03 (Vence: 31/08/2027)

Mezcla para frappé de moca blanco (6/3.12 lb)

S297261 (Vence: 31/05/2027)

S297262 (Vence: 30/06/2027)

S393262 (Vence: 31/07/2027)

Mezcla para frappé de moca (6/3.12 lb)

S295261 (Vence: 30/04/2027)

S295262 (Vence: 30/06/2027)

S395260 (Vence: 30/06/2027)

S588260 (Vence: 30/06/2027)

S187260 (Vence: 31/08/2027)

Mezcla para frappé de chocolate caliente congelado (6/3.12 lb)

S195260 (Vence: 31/05/2027)

S195261 (Vence: 30/06/2027)

S295260 (Vence: 30/06/2027)

S393260 (Vence: 31/07/2027)

S487260 (Vence: 30/09/2027)

S587260 (Vence: 30/09/2027)

Riesgos para la salud y síntomas

Cuando una persona consume un alimento contaminado, corre el riesgo de desarrollar una infección bacteriana que, en algunos casos, puede llegar a ser mortal. Los grupos más sensibles son los niños pequeños, personas de la tercera edad y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados.

En personas sanas, la infección puede manifestarse con síntomas como:

Fiebre y dolor abdominal.

y dolor abdominal. Diarrea (que puede ser sanguinolenta).

(que puede ser sanguinolenta). Náuseas y vómitos.

No es común que la salmonela se propague al torrente sanguíneo y cause complicaciones graves como infecciones arteriales, endocarditis o artritis reactiva. Sin embargo, se recomienda la revisión de los suministros en despensa para evitar infecciones y riesgos de salud.

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