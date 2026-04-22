Retiran miles de melones en Nueva York y 3 estados por riesgo de salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro del mercado de más de 8,000 cajas de melón por riesgo de contaminación por salmonella. El producto, que fue vendido en Nueva York y otros tres estados, ha sido clasificado como Clase I, el nivel más alto de riesgo para la salud, lo que implica una probabilidad razonable de que el consumo del alimento cause consecuencias adversas graves o, incluso, la muerte.

Se trata de un retiro iniciado originalmente el 24 de marzo, pero procesado oficialmente el 20 de abril, según el reporte más reciente de la agencia. El motivo principal es la presencia de Salmonella en 8,302 cajas de melón fresco entero de la marca Ayco, producidos por la empresa AYCO FARMS INC, con sede en Pompano Beach, Florida.

Cómo identificar el producto afectado

Aunque el reporte oficial no revela mayores detalles visuales, incluye información técnica fundamental para que los consumidores puedan verificar sus existencias y tomar decisiones preventivas.

Presentación: los melones fueron envasados en bolsas de plástico aptas para alimentos, dentro de cajas de cartón corrugado.

los melones fueron envasados en bolsas de plástico aptas para alimentos, dentro de cajas de cartón corrugado. Contenido: cada caja contiene de 6 a 12 unidades (el número específico aparece detallado en la etiqueta).

cada caja contiene de (el número específico aparece detallado en la etiqueta). ID del retiro: el número de identificación oficial es H-0668-2026 .

el número de identificación oficial es . Distribución: el producto se distribuyó en los estados de Pensilvania, Florida, California y Nueva York. Es importante destacar que no hubo distribución internacional.

Códigos de los lotes afectados

Si tienes este producto en casa o en tu negocio, verifica los siguientes códigos:

GC: 26257, 26270, 26288, 26289, 26290, 26294, 26299, 26301, 26307, 26308, 26311, 26312, 26313, 26318, 26325, 26326, 26328.

26257, 26270, 26288, 26289, 26290, 26294, 26299, 26301, 26307, 26308, 26311, 26312, 26313, 26318, 26325, 26326, 26328. SCX: 2601, 2606, 2611, 2614, 2622, 2625, 2629, 2633.

2601, 2606, 2611, 2614, 2622, 2625, 2629, 2633. SGC: 2601, 2602, 2607.

¿Cuáles son los riesgos de la salmonella?

La salmonella es una bacteria que puede causar infecciones gastrointestinales que varían de leves a graves. Los síntomas frecuentes incluyen:

Fiebre alta.

Náuseas y vómitos.

Dolor abdominal intenso.

Diarrea (que puede ser sanguinolenta).

En poblaciones vulnerables, como niños, ancianos o personas con sistemas inmunológicos debilitados, esta infección puede ser letal si no se trata a tiempo.

Por ello, es vital que las personas que compraron este producto verifiquen la información de inmediato. En caso de que los códigos coincidan, se recomienda encarecidamente descartar los melones, evitar su consumo por completo o devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso.

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