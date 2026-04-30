Alerta sanitaria: brote de salmonella vinculado a aves de corral de patio trasero

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron un brote multiestatal de salmonela con 34 casos confirmados, vinculados directamente al consumo o contacto con aves de corral de patio trasero.

Tras entrevistar a 29 de los afectados, los CDC determinaron que el 79% de ellos confirmó haber tenido contacto estrecho con estas aves. Hasta el momento, los casos se distribuyen en trece estados: Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Maine, Michigan, Mississippi, Nuevo Hampshire, Ohio, Tennessee, Wisconsin y Virginia Occidental.

Los expertos no descartan que el brote afecte a más estados y a un mayor número de personas. Debido a las características de la salmonelosis, muchos pacientes se recuperan sin necesidad de atención médica y, por lo tanto, no se realizan pruebas de laboratorio para confirmar la infección bacteriana.

El informe más reciente detalla lo siguiente:

De los 34 casos registrados, 13 requirieron hospitalización .

registrados, 13 requirieron . 14 personas declararon tener aves de corral en sus propios hogares.

en sus propios hogares. El 93% de los dueños de aves informaron haberlas adquirido a partir del 1 de enero de 2026 en diversos puntos, incluyendo tiendas minoristas agrícolas.

Actualmente, el objetivo primordial de la investigación es rastrear el origen exacto de las aves y determinar qué criaderos abastecieron a los puntos de venta minoristas.

Riesgos y beneficios: el desafío de lo orgánico

Los expertos no descartan que el brote afecte a más estados y a un mayor número de personas. Crédito: Shutterstock

Criar aves en el hogar es una práctica común para fomentar el ahorro y el consumo de alimentos orgánicos libres de aditivos químicos. Sin embargo, uno de los riesgos críticos es la proliferación de bacterias (como la Salmonella). Estas no solo pueden estar presentes en los huevos, sino también en la piel y plumas de los animales, facilitando la contaminación cruzada en espacios comunes.

Medidas de prevención y bioseguridad

Para evitar más infecciones, los CDC recomiendan extremar las medidas de higiene en casa:

Lavado de manos: Utilizar siempre agua y jabón inmediatamente después de tocar a los animales, sus huevos o cualquier objeto en su área de crianza.

Utilizar siempre inmediatamente después de tocar a los animales, sus huevos o cualquier objeto en su área de crianza. Desinfección: Reforzar la higiene con desinfectantes para eliminar residuos bacterianos tras el contacto.

Reforzar la higiene con para eliminar residuos bacterianos tras el contacto. Distancia física: Evitar besar o acariciar a las aves. Se prohíbe comer o beber cerca de ellas , especialmente si se sospecha de una infección.

Evitar besar o acariciar a las aves. Se prohíbe , especialmente si se sospecha de una infección. Manejo de huevos: Recoger los huevos con frecuencia y descartar los que estén rotos. Limpie la suciedad o residuos con papel seco y proceda a refrigerarlos de inmediato para frenar la propagación de gérmenes.

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