Tribeca 2026 celebra su 25.º aniversario en junio

Manhattan ya se prepara para recibir una versión muy especial del Festival de Tribeca, que este 2026 celebra 25 años y lo hace con una agenda que abraza estrenos anticipados, conversaciones con figuras influyentes, grabaciones de podcasts en vivo y un espacio aún más amplio para los creadores digitales.

La cita se desarrollará del 3 al 14 de junio, con el centro de la ciudad convertido en punto de encuentro para profesionales, fans y voces nuevas de distintas escenas.

Los abonos ya están disponibles y las entradas individuales comenzaron a venderse el 28 de abril, así que quienes sueñan con llegar antes que nadie a esos estrenos tan comentados ya cuentan con la oportunidad para hacerlo.

Cine, series y las primeras historias de la temporada

Aunque la programación cinematográfica completa sigue revelándose, Tribeca mantiene su reputación como un espacio privilegiado para descubrir premieres mundiales y cintas independientes que luego terminan en conversaciones de premios. Entre documentales, ficciones y sesiones de preguntas con los equipos creativos, la selección vuelve a mezclar apuestas autorales con proyectos de alto perfil.

La televisión tendrá uno de los bloques más fuertes de esta edición, con presentaciones esperadas como la celebración por la 50.ª temporada de “Survivor”, el estreno de la última entrega de “Survival of the Thickest” con Michelle Buteau y el regreso de “Adults” de FX con su segunda temporada.

También habrá documentales de HBO encabezados por Ronan Farrow y una serie de Nat Geo dedicada a los 25 años del 11-S. Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video y la BBC llegarán con sus propios títulos y encuentros posteriores con el talento.

Conversaciones, invitados especiales y voces en directo

Además de la exhibición de contenidos, el festival vuelve a reunir a artistas que están marcando la agenda cultural. Este año se esperan apariciones de Keke Palmer, Alejandro Sanz, Jemaine Clement y Michelle Buteau, en charlas que revisarán procesos creativos, inspiración y vivencias dentro de la industria.

La oferta de podcasts tendrá su edición más grande hasta ahora. Tribeca recibirá grabaciones en vivo de “The New Yorker Radio Hour”, “On With Kara Swisher”, “Radiolab” y “Muerte, sexo y dinero”, con invitados como Peter Dinklage, Marc Maron, Adam Scott y Laurie Anderson. También se presentará la quinta temporada de “Bone Valley”, junto con nuevas experiencias de sonido inmersivo.

Tecnología, narrativas nuevas y el salto a lo digital

El festival contará con espacios interactivos, donde conviven videojuegos, tecnología y proyectos que cruzan arte con exploración sensorial.

Este 2026 marca, además, un hito; por primera vez, Tribeca abre espacio oficial para creadores de plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. El programa “Tribeca NOW” seleccionó a diez talentos emergentes y presentará un evento en vivo protagonizado por Keke Palmer centrado en su proyecto KeyTV, además del estreno de nuevos episodios de “Keep The Meter Running”, la serie de Kareem Rahma situada en Nueva York.

Las entradas anticipadas deberán comprarse de forma digital y conviene llegar temprano a las funciones, especialmente para quienes intenten ingresar con boletos de último minuto.

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