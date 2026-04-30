“LAMC” vuelve a Central Park con Julieta Venegas y Lasso

El verano neoyorquino volverá a tener acento latino. El “LAMC” (Latin Alternative Music Conference) anunció que este año regresará a SummerStage en Central Park con dos conciertos gratuitos que mezclan trayectoria, nuevas voces y DJs de radios influyentes.

La edición 2026, que se realizará del 28 de julio al 1 de agosto, promete una semana intensa de música y encuentros profesionales en la ciudad.

Las noches de Central Park con programación confirmada

La primera cita será el miércoles 29 de julio, con Julieta Venegas, Lasso y un DJ set de Anamaria Sayre, anfitriona de NPR. La combinación reúne a una figura consolidada de la música latinoamericana, a un cantautor venezolano con una base de seguidores en crecimiento y a una curadora musical que ha impulsado artistas de distintas regiones desde la radio pública estadounidense.

El escenario vuelve a activarse el sábado 1 de agosto, esta vez con Trueno, Milo J y J Noa, tres nombres que han transformado sus estilos en espacios propios dentro del rap y el pop urbano.

La noche contará con un set de Albina Cabrera, periodista y DJ de KEXP, reconocida por su trabajo de difusión de artistas latinoamericanos en la escena alternativa. Ambos conciertos serán gratuitos y abiertos a cualquiera que quiera sumarse.

Una conferencia que reúne a toda la industria

El “LAMC” no se limita a los shows. Como cada año, miles de músicos, periodistas, productores, ejecutivos, emprendedores y creadores de distintas áreas se darán cita en el InterContinental Times Square, sede principal del encuentro. Paneles, presentaciones especiales, espacios de networking y actividades culturales complementan la programación durante toda la semana.

El registro con descuento está disponible por 199 dólares hasta el 31 de mayo. Después de esa fecha, el costo en puerta será de 299 dólares.

La importancia del LAMC dentro de la música latina

Considerado por muchos como el “Sundance de la música latina”, el “LAMC” es uno de los encuentros más influyentes para los géneros alternativos. Su propuesta se ha mantenido firme ofreciendo un espacio para artistas y profesionales que trabajan más allá de lo convencional, con una programación que mezcla creatividad, industria y comunidad.

A lo largo de los años, la conferencia ha servido como punto de encuentro para proyectos emergentes y figuras consolidadas.

También ha contado con el apoyo de La Academia Latina de la Grabación, organización sin fines de lucro dedicada a celebrar y promover la música latina a nivel mundial, conocida por producir los Latin GRAMMY Awards y por su labor educativa a través de la Latin GRAMMY Cultural Foundation.

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