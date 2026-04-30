Trump asegura que FIFA le dio libertad para vetar a Irán, pero Infantino confirma su participación

En una declaración que añade tensión a la organización del Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que el máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, le otorgó la potestad de decidir sobre la entrada de la selección de Irán al país. Estas declaraciones surgen en medio del conflicto bélico iniciado en febrero entre Washington y la república islámica.

“Gianni es fantástico, es amigo mío”, aseguró Trump durante un acto en la Casa Blanca. “Me dijo: ‘Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos o no. No tienes por qué tenerlos'”. A pesar de estas palabras, horas antes, en el 76º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver, Infantino había ratificado que Irán sí participará en la cita mundialista.

La postura del gobierno estadounidense parece haber mostrado cierta flexibilidad tras el anuncio de la FIFA. Al ser informado de la decisión oficial de Infantino, Trump suavizó su tono: “Bueno, si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien”, aunque no perdió la oportunidad de bromear sobre el nivel deportivo del equipo persa, cuestionando si realmente tenían una buena selección.

Incidente en Toronto

La delegación iraní, encabezada por Mehdi Taj, no pudo asistir al Congreso de la FIFA. Según la agencia Tasnim, los funcionarios tuvieron que regresar a Irán debido a un “comportamiento inapropiado” de las autoridades de inmigración en el aeropuerto de Toronto, Canadá.

Por otro lado, el Secretario de Estado de EE. UU. aclaró que, si bien los jugadores podrían entrar, se negará el acceso a cualquier miembro del personal técnico que Washington vincule con la Guardia Revolucionaria.

Irán, que clasificó brillantemente como líder del Grupo A en Asia, está encuadrado en el Grupo G. Sus partidos están programados en ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, una zona de alta sensibilidad política como lo son Los Ángeles (frente a Nueva Zelanda y Bélgica) y Seattle (ante Egipto).

El desafío para la FIFA y el comité organizador (EE. UU., México y Canadá) será garantizar la seguridad y la equidad deportiva de una selección cuyo país está técnicamente en guerra con uno de los anfitriones principales.

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