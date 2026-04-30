Brasileño Carlos Vinícius falló tres penaltis en un mismo partido de Copa Sudamericana (Video)

El empate sin goles entre Gremio y Palestino este miércoles en la Copa Sudamericana dejó una de las secuencias más surrealistas de la temporada. El delantero brasileño Carlos Vinícius asumió la responsabilidad total tras errar tres penaltis consecutivos en el mismo encuentro, admitiendo además que ignoró las instrucciones directas de su entrenador para el último cobro.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando, tras fallar las dos primeras oportunidades desde los once metros, se señaló una tercera pena máxima a favor del conjunto de Porto Alegre. En ese momento, el técnico Luís Castro envió la orden de que fuera el capitán Willian quien ejecutara el tiro, instrucción que fue desestimada por el propio Vinícius en el campo.

Al finalizar el encuentro, el dorsal 95 dio la cara ante los medios y explicó el porqué de su decisión: “Asumo la responsabilidad, es toda mía. Recibí el mensaje del entrenador a través de Willian, pero pregunté si podía continuar y me dijeron que sí. Desafortunadamente salió mal, pero un jugador de este nivel tiene que estar preparado para todo”.

A pesar del triple error que privó a Gremio de la victoria, el delantero se mostró firme en su carácter: “No tiene nada que ver con el entrenador. Él es nuestro líder, pero yo quise asumir la responsabilidad. Si tengo que lanzar otro por orden del técnico, estaré ahí de nuevo”.

En la rueda de prensa posterior, el estratega portugués confirmó que intentó intervenir para cambiar al lanzador, pero se vio limitado por las reglas del área técnica.

El incidente deja a Gremio con un sabor amargo en la competición continental y abre un debate sobre la jerarquía en los lanzamientos de penaltis dentro del vestuario gaúcho.

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