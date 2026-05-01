16 pandilleros acusados de robo millonario de autos en Nueva York: atacaban en las noches

Dieciséis personas fueron imputadas por su presunta participación en una red de robo de autos y piezas por un valor de $1.2 millones de dólares en El Bronx (NYC).

Los sospechosos son presuntos afiliados de la pandilla callejera Trinitarios, acotó New York Post. En total, se robaron 11 autos, 172 neumáticos y rines y 69 convertidores catalíticos. Presuntos miembros de la red cuentan con antecedentes penales vinculados a Nueva York, y la mayoría tiene también conexiones con República Dominicana, según el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny, quien no reveló el estatus migratorio ni los nombres de los sospechosos.

Según las autoridades, un video de vigilancia captó a un equipo de tres ladrones enmascarados -equipados con herramientas eléctricas, un gato hidráulico y cajas– despojando a vehículos de neumáticos, rines y convertidores catalíticos con gran precisión y en cuestión de minutos, y luego huían a toda velocidad.

“Supuestamente trabajaban con la rapidez de un equipo de boxes de carreras en plena noche. Cuando vi parte de esto, pensé: ‘Parece que estás viendo la película de la Fórmula 1′“, declaró la fiscal de distrito del Bronx, Darcel Clark, citada por ABC News. “Se alega que estos acusados ​​robaron piezas de vehículos en casi todas las comisarías de El Bronx, así como en Brooklyn, Manhattan y Queens“, añadió.

Ayer la fiscal Clark y la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, anunciaron la imputación de los 16 acusados de robar piezas de automóviles. “Se trataba de un grupo numeroso y bien organizado, vinculado a pandillas, cuyos integrantes se dedicaban -literalmente, todas las noches- a salir a robar automóviles y piezas de repuesto“, señaló Tisch.

Según los fiscales, hay más de 205 víctimas en una investigación que se extendió durante un año y comenzó en julio de 2024, cuando la División de Delitos Automovilísticos del NYPD detectó un aumento drástico en las denuncias por robo de neumáticos y rines, aunque no en el caso de vehículos de alta gama. Las víctimas poseían camionetas SUV y sedanes de las marcas Honda y Toyota.

“Los sospechosos elegían estas piezas porque resultaban las más fáciles de vender en el mercado negro”, explicó la comisionada Tisch. “Era una simple estrategia de oferta y demanda, diseñada para obtener el mayor beneficio económico a partir del producto más disponible”.