Carlos Mendoza seguirá como manager de Mets ante mala racha

Los Mets de Nueva York seguirán con Carlos Mendoza al mando del equipo, a pesar de tener el peor récord de la liga, según David Stearns, gerente de operaciones.

Stearns declaró que no ve el problema de los Mets como un tema de manager y no lo cambiarán, aunque saben que darán vuelta a la situación pronto.

“Sabemos que nuestro récord no es el que deseamos, y sabemos que somos capaces de más”, dijo Stearns a MLB.com. “No consideramos que esto sea un problema del mánager, y no tenemos intención de hacer ningún cambio”.

Los Mets seguirán con confianza en Mendoza, a pesar de tener récord de 10 victorias y 21 derrotas, el peor de todas Las Mayores. Este es el tercer peor inicio en la historia de la franquicia, pero tanto Steve Cohen como Stearns mantendrán la confianza en Mendoza.

Carlos Mendoza is going to remain the Mets' manager, per @AnthonyDiComo



"In the eyes of team decision-makers, the blame should be spread throughout the organization, from baseball operations to the clubhouse…



Club officials do not place the responsibility for that on… pic.twitter.com/Flg2zi6f0x — SNY Mets (@SNY_Mets) May 1, 2026

El equipo Metropolitano ha sufrido bajas delicadas como las lesiones de Juan Soto, Francisco Lindor y Jorge Polanco. Esto ha llevado a una ofensiva que se sitúa entre las peores de la liga en muchas categorías estadísticas importantes, incluyendo el puesto 29 en carreras anotadas.

Carlos Mendoza tendrá una de las tareas más difíciles debido a que ningún equipo ha perdido jamás 12 partidos consecutivos y ha llegado a los playoffs; sin embargo, el tamaño de la muestra sigue siendo minúsculo desde que la MLB amplió a 14 equipos en los playoffs en 2022.

Mets comienzan gira de 9 juegos para salir de mala racha

Los Mets comienzan, a partir de este viernes, una gira de nueve juegos en la carretera comenzando con tres duelos ante los Angelinos de Los Ángeles.

Luego viajarán a Colorado para tres juegos contra los Rockies y cerrarán con tres juegos consecutivos ante los Arizona Diamondbacks.

Mendoza, de 46 años, se encuentra en la última temporada garantizada del contrato de tres años que firmó para convertirse en mánager de los Mets antes de la temporada 2024.

Los Mets tienen una opción de club para 2027 sobre él. Tiene un récord de 182 victorias y 173 derrotas en tres temporadas como mánager.

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