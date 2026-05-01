Ian Somerhalder revela que tuvo que vender sus propiedades para cubrir una deuda
Ian Somerhalder confesó que tuvo que retirarse de la actuación tras un mal negocio que le generó una deuda millonaria
Hace unos días el retirado actor Ian Somerhalder participó en el Beverage Forum de Manhattan Beach y dio una entrevista en la que habló sobre la razón que lo llevó retirarse y sobre la crisis financiera que atravesó.
Somerhalder se dio a conocer por ser parte del elenco de series como “Lost” y “The Vampire Diaries”, pero a pesar de su trabajo fijo como actor, quiso hacer inversiones y comenzar una carrera como empresario. Sus primeros intentos fracasaron y lo hicieron juntar una deuda de miles de dólares.
En declaraciones que dio a E! News confesó: “Abandoné una carrera increíblemente lucrativa en la televisión tras un revés financiero provocado por un negocio que no gestioné correctamente. Y debido a un fraude, mi esposa y yo nos endeudamos hasta las cejas”.
Somerhalder se retiró de la actuación hace siete años y la crisis tuvo que compartirla con Nikki Reed, con quien hace pareja desde el 2015. Redd es una actriz y guionista conocida por haber interpretado a Rosalie Hale en la saga “Twilight” (“Crepúsculo”)
Reconoce la ayuda que le dio su esposa para poder superar esa crisis financiera: “Ella negoció muy bien para que saliéramos de ese apuro, pero vendimos casas, cuadros, coches, relojes, de todo“, dijo a E! News.
Esta no es la primera vez que Somerhalder habla sobre este momento de su vida y sobre el papel que cumplió Reed durante todo ese tiempo. Incluso, llegó a hacer una publicación en Instagram hace un tiempo en la que dijo: “Esta mujer decidió que no quería ver a su marido arruinarse física, mental y espiritualmente, así que se puso manos a la obra y formó un equipo para llegar a la mesa de negociaciones y encontrar una solución”.
Por ahora, Somerhalder no ha considerado regresar a la actuación y cuando se retiró llegó a expresar que su etapa como actor ya había terminado. Sin embargo, su trabajo sigue disponible en las famosas series en las que actuó.
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