Ian Somerhalder revela que tuvo que vender sus propiedades para cubrir una deuda

Hace unos días el retirado actor Ian Somerhalder participó en el Beverage Forum de Manhattan Beach y dio una entrevista en la que habló sobre la razón que lo llevó retirarse y sobre la crisis financiera que atravesó.

Somerhalder se dio a conocer por ser parte del elenco de series como “Lost” y “The Vampire Diaries”, pero a pesar de su trabajo fijo como actor, quiso hacer inversiones y comenzar una carrera como empresario. Sus primeros intentos fracasaron y lo hicieron juntar una deuda de miles de dólares.

En declaraciones que dio a E! News confesó: “Abandoné una carrera increíblemente lucrativa en la televisión tras un revés financiero provocado por un negocio que no gestioné correctamente. Y debido a un fraude, mi esposa y yo nos endeudamos hasta las cejas”.

Somerhalder se retiró de la actuación hace siete años y la crisis tuvo que compartirla con Nikki Reed, con quien hace pareja desde el 2015. Redd es una actriz y guionista conocida por haber interpretado a Rosalie Hale en la saga “Twilight” (“Crepúsculo”)

Reconoce la ayuda que le dio su esposa para poder superar esa crisis financiera: “Ella negoció muy bien para que saliéramos de ese apuro, pero vendimos casas, cuadros, coches, relojes, de todo“, dijo a E! News.

Esta no es la primera vez que Somerhalder habla sobre este momento de su vida y sobre el papel que cumplió Reed durante todo ese tiempo. Incluso, llegó a hacer una publicación en Instagram hace un tiempo en la que dijo: “Esta mujer decidió que no quería ver a su marido arruinarse física, mental y espiritualmente, así que se puso manos a la obra y formó un equipo para llegar a la mesa de negociaciones y encontrar una solución”.

Por ahora, Somerhalder no ha considerado regresar a la actuación y cuando se retiró llegó a expresar que su etapa como actor ya había terminado. Sin embargo, su trabajo sigue disponible en las famosas series en las que actuó.

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