Está en venta antiguo apartamento de David Bowie en Central Park

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces un apartamento en Nueva York que David Bowie y su pareja Iman compartieron durante varios años. La propiedad está disponible por $4.95 millones de dólares, la última vez que estuvo en venta fue en 2017.

Este apartamento está ubicado dentro del JW Marriott Essex House, específicamente en la planta número 9, y uno de sus mayores atractivos es que se encuentra en pleno Central Park.

En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se dice que esta es una “excepcional casa” y se destaca que “ofrece una vista privilegiada de Central Park: las copas de los árboles a la altura de los ojos, la icónica arquitectura de la Quinta Avenida y Central Park West al fondo, el horizonte en la distancia y los históricos senderos para carruajes del parque desplegándose a sus pies”.

Esta propiedad tiene una extensión de 1,877 pies cuadrados distribuidos en una sola planta con tres dormitorios, dos baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Una de sus principales características son sus vistas a través de los grandes ventanales, sobre el interior de la propiedad también se describe: “Un elegante vestíbulo de entrada marca la pauta de esta espaciosa y cuidadosamente diseñada residencia. La distribución está idealmente configurada con dos alas distintas, ofreciendo un equilibrio perfecto entre grandes eventos y vida privada”.

Aunque se asegura que tiene todo lo necesario, el nuevo propietario también puede ver esta residencia como un lienzo en blanco que podrá decorar según sus gustos y necesidades.

Además de su relación con David Bowie, esta propiedad también resalta en el mercado por su ubicación dentro de un edificio famoso en Manhattan. Este edificio fue construido en 1929 y es descrito como una “obra maestra del Art Déco”.

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