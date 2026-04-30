Antiguo apartamento de Jonah Hill en Nueva York está en venta

En Nueva York existen muchas propiedades vinculadas a estrellas de Hollywood. Estas residencias entran y salen del mercado con frecuencia y ahora está disponible un apartamento que perteneció durante años al actor y comediante Jonah Hill.

Este apartamento entra al mercado de bienes raíces al mismo tiempo que Hill ha hablado en una entrevista sobre su nueva vida en San Diego, alejado de los lujos de Los Ángeles y de Nueva York.

La propiedad se ofrece a través de The Corcoran Group y tiene un precio de $12.4 millones de dólares. Los agentes de bienes raíces encargados de su venta describen el lugar como “una residencia verdaderamente excepcional en uno de los condominios de preguerra más codiciados de NoHo”.

Hill compró esta propiedad, ubicada dentro de The Schumacher, en 2015 y la vendió en 2022 por $10.56 millones de dólares. Según “Rob Report”, actualmente el sitio le pertenece a una entidad con sede en Delaware.

El apartamento tiene una extensión de 3,800 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado explica que “ofrece proporciones extraordinarias y una artesanía refinada en cada detalle. Los espectaculares techos abovedados de ladrillo marcan la pauta, complementados por grandes ventanales arqueados con marcos de madera, pisos de roble blanco ahumado y detalles personalizados de acero laminado en frío ennegrecido”.

Aunque dentro del apartamento hay muchas características llamativas, la verdad es que esta propiedad destaca en el mercado por encontrarse dentro de uno de los edificios más lujosos de la ciudad. Sobre The Schumacher se dice que “es un distinguido edificio de seis plantas de estilo neorrománico diseñado por el renombrado arquitecto Edward E. Raht. Rica en detalles arquitectónicos, la fachada está adornada con ladrillos en voladizo, aleros ornamentales, dinteles radiales, espectaculares ventanas arqueadas y llamativos parapetos y torretas”.

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