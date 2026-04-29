Pete Davidson rebaja el precio de su antiguo hogar

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces la propiedad que Pete Davidson tiene en Westchester, Nueva York. Inicialmente, el comediante esperaba recibir $2.7 millones de dólares por la propiedad, pero ahora ha decidido rebajar su precio a $2.15 millones de dólares.

Aunque la falta de interesados hizo que Davidson decidiera rebajar el precio del sitio, esta cifra aún sigue siendo superior a los $1.95 millones de dólares que él invertió al comprarla en 2023. Según informa “Realtor.com”, el comediante decidió vender esta propiedad porque se mudará con su familia a Staten Island.

En el listado, disponible en la página web de Ginnel Real Estate, se describe esta propiedad como una “sofisticada casa de campo construida originalmente en la década de 1930. Espectacular renovación con espacios amplios tipo loft”.

La casa principal está ubicada en un lote de seis acres y tiene una extensión de 2,500 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, la agente encargada de la venta hace mención a “habitaciones llenas de luz con techos abovedados, pisos de pino de ancho variable e iluminación personalizada. Grandes ventanales capturan la luz natural y las vistas panorámicas. Impresionante sala de estar con chimenea de piedra de piso a techo. Comedor con puertas a dos terrazas con una fabulosa vista al agua. Cocina gourmet con gabinetes retroiluminados personalizados, encimeras de granito y acero inoxidable y electrodomésticos profesionales”.

La casa está rodeada de grandes árboles y extensas áreas verdes que invitan a relajarse y escapar del ajetreo de la ciudad. La piscina es techada y cuenta con otros espacios ideales para socializar.

Esta propiedad entra al mercado de bienes raíces poco después de que se informara que Davidson vendiera su apartamento en Staten Island, Nueva York, por menos de lo que esperaba recibir. El comediante estuvo intentando venderlo durante cuatro años

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