Kylie Jenner rebaja el precio de su casa en Hidden Hills

La socialité y empresaria Kylie Jenner está muy segura de que quiere deshacerse de la mansión en Hidden Hills, California, que usó como hogar durante una temporada. La menor del clan Kardashian-Jenner pareciera querer vender la propiedad rápido, pues la falta de interesados ha hecho que rebaje su precio en pocos meses.

Esta propiedad entró por primera vez al mercado en marzo de este año por $20.3 millones de dólares, ahora, en el listado disponible en la página web de Douglas Elliman, marca un precio de $17.9 millones de dólares.

Pese a la rebaja que ha tenido que hacer, el precio sigue siendo superior a los $12.05 millones de dólares que ella pagó por el sitio en 2016. Hay que destacar que Jenner hizo la compra de este lugar cuando tenía apenas 19 años.

La empresaria, fundadora de Kylie Cosmetic, vivió en esta residencia al mismo tiempo que estaba construyendo su gran mansión en la misma zona y que ya está terminada. Hay que recordar que el clan Kardashian-Jenner siempre ha tenido una gran preferencia por Hidden Hills.

Regresando a la propiedad en venta, el listado explica que “esta finca tradicional de diseño exclusivo ofrece vistas panorámicas de la ciudad y del campo desde un amplio terreno privado”.

La casa principal tiene una extensión de 13,234 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, ocho baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad se destaca que “la luminosa residencia fue diseñada para una perfecta integración entre el interior y el exterior, con un espectacular plano de planta abierto que incluye una cocina de chef con dos islas que se conecta con una impresionante sala de estar con paredes de cristal retráctil”.

Además de las comodidades del interior, Jenner también pudo disfrutar de las áreas verdes de la propiedad en las que se incluyen terrazas, piscina, área de spa y otros espacios al aire libre.

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