Regla final de CMS sobre Medicare Advantage para 2027 incluye aumento moderado en pagos para Puerto Rico

NUEVA YORK – La Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA) señaló que la regla final para Medicare Advantage para el 2027 emitida por CMS evitará nuevos recortes al programa en la isla, pero que es necesario seguir colaborando con la Administración Trump para atajar la brecha estructural en pagos.

En un comunicado enviado a El Diario este jueves, la entidad confirmó que las nuevas tasas de pagos anunciadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) reflejan un “aumento modesto” para Puerto Rico en 2027, luego de tres años de reducciones.

El aumento será de 4.01% en comparación con el promedio nacional de 2.48%.

“Reconocemos y agradecemos que funcionarios del Congreso y de la Administración Trump se hayan reunido en múltiples ocasiones con la gobernadora Jenniffer González Colón y líderes comunitarios para atender la falta de financiamiento adecuado en Medicare Advantage para los adultos mayores más vulnerables de la isla. Esta actualización representa un paso importante hacia la estabilidad a corto plazo de un programa que es fundamental para el acceso a servicios de salud en Puerto Rico”, declaró Solange De Lahongrais, presidenta de MMAPA.

De Lahongrais apostó a una solución permanente al financiamiento del programa en el territorio.

“Sin embargo, persiste una brecha estructural de financiamiento que, de no atenderse, continúa reduciendo los recursos disponibles para los beneficiarios año tras año. Confiamos en que en los próximos meses se avance hacia una solución permanente para 2028 y años futuros”, agregó.

A pesar de que los residentes de Puerto Rico pagan los mismos impuestos por Medicare que los de las demás jurisdicciones de EE.UU., reciben pagos inferiores a los de los estados e Islas Vírgenes porque las tasas de reembolso federales establecidas por CMS son más bajas.

Sobre la cifra de 4.01%, la presidenta de MMAPA resaltó que está por debajo de la tendencia de costos en Medicare para 2027, que se estima en 6.1%, según el más reciente informe de los fideicomisarios de Medicare.

“La presión acumulada de recortes en años recientes ha provocado pérdidas financieras históricas para Medicare Advantage en Puerto Rico desde 2023, lo que llevó a decisiones difíciles como la salida de Humana del mercado en 2026”, expuso la portavoz de la organización sin fines de lucro compuesta por las principales organizaciones de Medicaid y Medicare Advantage en la isla.

De Lahongrais explicó que considerar las particularidades demográficas y económicas de Puerto Rico es clave para atender a fondo la disparidad.

“Actualmente, un 25% de la población tiene 65 años o más, comparado con 18% a nivel nacional, y cerca del 40% vive bajo el nivel federal de pobreza, frente a un 13% en EE.UU. A la vez, la matrícula en Medicare Advantage continúa creciendo de manera sostenida, con entre 10,000 y 17,000 nuevos beneficiarios cada año (aproximadamente 2.2% anual en los últimos cinco años), tendencia que se espera continúe a medida que envejece la población”, expuso.

Según el análisis de MMAPA, el hecho de que CMS haya decidido no implementar cambios adicionales al modelo de riesgo ayuda a moderar el impacto sobre los planes y, a su vez, sobre los beneficiarios.

“Sin embargo, el principal reto de Puerto Rico sigue sin resolverse: la creciente brecha de financiamiento”, reiteró De Lahongrais.

Los cálculos de la entidad revelan que el financiamiento para Medicare Advantage en Puerto Rico para 2027 se mantiene, aproximadamente, 40% por debajo del promedio de EE.UU. y 20% por debajo del de las Islas Vírgenes. El promedio de pagos en Puerto Rico es $778 dólares en comparación con los $1,299 en EE.UU. y los $967 en Islas Vírgenes, que es otro territorio.

“Como parte de esta solución, la organización continúa apoyando el establecimiento de un nivel mínimo de financiamiento equivalente al 70% del promedio nacional. Aunque Puerto Rico seguiría recibiendo menos que cualquier estado bajo este escenario, se reduciría considerablemente la disparidad actual y se establecería una base más sostenible para el programa”, insistió la representante de MMAPA.

La organización además destacó que MA compensa la exclusión de Puerto Rico de otros programas federales como el de Ahorros de Medicare (MSP), Subsidio por Bajos Ingresos de la Parte D (LIS) y Seguridad de Ingreso Sumplementario (SSI), entre otros.

MMAPA espera que los esfuerzos de las partes interesadas en Puerto Rico y en Washington D.C. lleven a una solución permanente para el 2028.

“Este es el momento de dar los próximos pasos y permitir que el gobierno federal y el Congreso implementen cambios significativos que son urgentes y necesarios”, concluyó De Lahongrais.

La Administración González catalogó el anuncio de los CMS del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) como un paso significativo y necesario para el sistema en Puerto Rico.

“Tras recibir los insumos actuariales y técnicos correspondientes, podemos concluir que las tasas de pago de Medicare Advantage para 2027, anunciadas por la Administración Trump a principios de este mes, representan un paso significativo y necesario hacia la estabilización del sistema de salud de Puerto Rico y la protección del acceso a una atención médica de calidad para más de 679,000 adultos mayores en la isla que son beneficiarios de este programa”, indicó La Fortaleza en un comunicado.

El escrito resaltó que González, desde sus años como comisionada residente, ha estado impulsando este tema a nivel congresional.

La primera ejecutiva mantuvo reuniones sobre el asunto con el secretario de HHS, Robert F. Kennedy Jr.; el administrador de CMS, Mehmet Oz; y con Chris Klomp, director del programa de Medicare en CMS,

“Su disposición a escuchar y actuar refleja una clara comprensión del papel fundamental que desempeña Medicare Advantage en la isla”, mencionó.

“Este trabajo en conjunto fue fundamental para lograr el nuevo aumento en los pagos de Medicare Advantage, lo que impactará positivamente a cientos de miles de nuestros ciudadanos más vulnerables,” argumentó González.

De acuerdo con la Administración, el ajuste en los pagos ayudará a “evitar reducciones inmediatas en el financiamiento y proporciona estabilidad a corto plazo para el programa de Medicare Advantage en la isla”.

“Además, la determinación del gobierno federal de poner en pausa los cambios a la fórmula de ajuste de riesgo de Medicare preservó un estimado de $561 millones anuales para los adultos mayores de Puerto Rico, fondos que cambios previos en la fórmula habían puesto bajo una presión significativa, al reducir los pagos de Puerto Rico a casi tres veces por debajo de la tasa nacional”, añadió.

La gobernadora coincidió con MMAPA en que queda camino por recorrer para acabar con la disparidad en los pagos MA en el archipiélago.

“Debemos seguir trabajando juntos para asegurar una solución permanente y equitativa en 2028 que garantice que nuestros adultos mayores reciban el mismo nivel de apoyo que aquellos en los estados. Esto pudiera lograrse mediante una corrección estructural a la metodología de pago, estableciendo administrativamente un nivel mínimo de financiamiento para Medicare Advantage a nivel nacional que incluya a Puerto Rico,” añadió la Gobernadora.

Adelantó que se continuará reuniendo con el liderato de HHS y CMS durante los próximos meses para seguir avanzando en la discusión.

“En este sentido, el calendario de acción es inmediato, toda vez que CMS ya está analizando y redactando las potenciales reglas de pago de Medicare Advantage para 2028 de cara a su presentación ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) el próximo mes de octubre”, puntualizó la mandataria.

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