Ben Affleck le dejó la mansión de Beverly Hills a Jennifer López

Una de las mayores dificultades que Ben Affleck y Jennifer López han tenido que enfrentar es la venta de su mansión en Beverly Hills, California, la cual compartieron solo durante pocos meses. Durante meses en el mercado y rebaja en su precio, la mansión no ha encontrado un nuevo comprador.

Mientras el divorcio se concretaba, la propiedad estuvo dentro del mercado y también hubo problemas entre la pareja porque cada uno tenía opiniones distintas sobre el precio por el cual debía venderse el sitio.

Ahora, Affleck ha decidido ceder su parte de la propiedad a López. Es decir, ahora la mansión pertenece en su totalidad a la cantante y actriz. Por ahora no se sabe si ella decidirá quedarse con el sitio o si decidirá deshacerse de la propiedad en unos meses.

“TMZ” reveló que el traspaso fue hecho sin costo alguno. Es decir, el actor y productor no recibió nada a cambio.

La última vez que se tuvo noticias sobre la propiedad fue en enero de este año, cuando decidieron sacarla del mercado de bienes raíces. En ese momento, el sitio estaba disponible por $52 millones de dólares.

Poco después de que se anunciara el divorcio, fuentes cercanas a la pareja le revelaron a medios que Affleck nunca estuvo conforme con esta mansión. Ellos compraron el sitio en 2023 por $60.9 millones de dólares luego de años buscando el hogar ideal para compartir.

Durante meses, Affleck y López pudieron disfrutar de una casa principal de 38,000 pies cuadrados distribuidos en 12 dormitorios y 24 baños. Se dice que la casa principal incluye solo siete dormitorios, 15 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Esta propiedad también incluye extensas áreas verdes con terraza, piscina y otros muchos espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

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