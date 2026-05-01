Trump vuelve a cuestionar estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. en medio de tirada contra el filibusterismo en el Senado

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que de los demócratas lograr mayoría en el Senado usarán su poder para acabar con el filibusterismo y ejecutarán “todas las cosas malas”, como aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo y convertir a Puerto Rico y a Washington D.C. en estados.

“El filibusterismo debe acabar. Si los demócratas tienen una oportunidad que, con base en la historia, ellos la tendrán, usarán el primer minuto de la primera hora, y ejecutarán todas las cosas malas. 21 jueces (en el Supremo). Tú sabes, a ellos realmente le gustaría 21. Yo escuché 13, pero ellos realmente quieren 21 jueces en el Tribunal Supremo, y ellos realmente quieren que D.C. (Washington) y Puerto Rico se conviertan en estados. Eso significaría automáticamente cuatro senadores en la columna Demócrata”, afirmó el republicano en una conferencia en la Casa Blanca ayer.

Trump continuó: “Y no hay ni siquiera una oportunidad de que no lo hagan y que no lo hagan inmediatamente. Ahora, con ese conocimiento, porque puedes argumentar si es bueno o malo, pero yo no pienso que sea un argumento tan importante, francamente. Pero con ese conocimiento se puede argumentar que lo van a hacer inmediatamente; por qué no lo harías como republicano“, argumentó desde el Despacho Oval donde anunció la firma de una orden ejecutiva que busca ampliar el acceso a planes de jubilación para trabajadores.

A preguntas de la prensa, el mandatario planteó que “tres o cuatro senadores” de línea dura se resisten a acabar con el procedimiento parlamentario.

“Yo creo que no lo hacen porque hay tres o cuatro que son de línea dura. Los mismos, los mismos. Que son de la línea dura de no a todo. Y uno no los tiene a todos ahora. Nosotros tenemos. Nosotros tenemos una muy pequeña mayoría. John Thune (portavoz de la mayoría en el Senado) es un buen hombre. Yo le dije a él, ‘John, simplemente ve a votar. Expongamos quién es la gente”, continuó el presidente.

“Si nos deshacemos del filibusterismo podemos votar por Save America Act, identificación de votantes…”, añadió Trump

En una publicación ayer en Truth Social, el republicano volvió a hacer referencia al tema.

“¿Cuánto abuso puede soportar el Senado republicano por parte de los lunáticos de la Izquierda radical —en la forma de senadores demócratas— antes de que hagan ESTALLAR (¡TERMINEN!) EL FILIBUSTERISMO y aprueben leyes a una velocidad récord, incluida la Ley para Salvar a EE.UU. (Save America Act), algo que sería impensable sin la terminación del filibusterismo? Los demócratas lo harán en la primera hora de su primer día. ¡¡¡NO SEAN ESTÚPIDOS!!!”, emplazó.

El Save America Act fue aprobado por los republicanos en la Cámara en febrero pasado. Sin embargo, no ha pasado el cedazo del Senado porque los republicanos no han logrado el respaldo necesario y de cara a un potencial filibusterismo.

El filibusterismo es una vía procesal que requiere una supermayoría de 60 votos para la aprobación de medidas en el Senado, lo que lleva al bloqueo de las mismas. El hecho de que no sea común que un partido cuente con una mayoría de 60 senadores alimenta este tipo de debate.

Un informe de Brennan Center alerta que tradicionalmente el mecanismo obstruccionista se reservaba únicamente para asuntos controversiales. Sin embargo, en años recientes se ha usado considerablemente para detener o aplazar por completo el debate en el Senado.

No es la primera vez que Trump se refiere al llamado por la estadidad para Puerto Rico y D.C.

La semana pasada en una publicación en la referida red, el mandatario llamó “chiflado” al comentarista James Carville luego de que este instara a los demócratas a actuar para anexar a dichas jurisdicciones.

“El chiflado de James Carville, un supuesto ‘estratega’ demócrata, quiere que los demócratas conviertan a D.C. y a Puerto Rico en estados y, lo que es más importante, que amplíen la Corte Suprema, elevando a 13 el número de jueces en el tribunal. Otros demócratas quieren 21 jueces. Si logran añadir estos dos estados, estos canallas destructores del país dominarán la política en Estados Unidos —si es que para entonces nos queda alguna nación— durante 100 años (¡ACABEN CON EL FILIBUSTERO!)”, compartió Trump.

El republicano añadió que, en el caso de la Corte Suprema, los demócratas, habían logrado parte de sus metas.

“Con la Corte Suprema ya les está yendo de maravilla. Los jueces demócratas se mantienen unidos como una piña, totalmente leales a las personas y a la ideología que los llevó hasta allí. Son una fuerza inamovible, y no hay nada que se pueda hacer para cambiar eso. Francamente, ¡eso lo respeto, y mucho!”, expuso.

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