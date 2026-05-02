Acusan a joven por acuchillar a 5 personas en centro educativo de Washington

Los fiscales del condado de Pierce, en Tacoma, Washington, presentaron cargos el viernes contra un adolescente acusado de apuñalar a cinco personas, incluyendo un guardia de seguridad, en la escuela secundaria Foss el jueves.

Identificado como Waleed Emad Essakhi, de 16 años, enfrenta cinco cargos de agresión en primer grado, de acuerdo con la documentación presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Pierce. Los cargos apuntan que Essakhi es estudiante de la escuela.

Un informe precisa que los investigadores han averiguado sobre la pelea y los apuñalamientos que tuvieron lugar en medio de las clases de la tarde en la escuela el jueves.

De acuerdo con el informe, la víctima más gravemente herida presentaba puñaladas en el pecho y el costado, permanece en cuidados intensivos. Otra víctima tenía una puñalada en la espalda. Otras víctimas tenían cortes y laceraciones en el cuerpo.

El guardia de seguridad señaló que escuchó un grito de auxilio y haber corrido hacia un pasillo de la escuela donde el personal trataba de separar a un grupo de estudiantes que estaba peleando. La acusación dice que el guardia resultó herido al desarmar a Essakhi en medio de la disputa.

Los investigadores entrevistaron a las víctimas, quienes declararon que Essakhi había robado un cigarrillo electrónico el día miércoles, lo que desencadenó el enfrentamiento en el centro educativo el jueves. Las autoridades recuperaron las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se puede observar la pelea, informó Komo News.

De acuerdo con los funcionarios, las cuatro víctimas menores de edad que fueron acuchilladas se enfrentaron a Essakhi en el pasillo y formaron un “semicírculo” a su alrededor.

“El video muestra a Essakhi dándose una bofetada en la cara y moviéndose de un lado a otro hacia la víctima, como si intentara provocar que esta atacara primero”, señala el informe de arresto. “En ese momento, Essakhi adopta una postura agresiva y parece meter la mano en el bolsillo derecho para sacar un objeto y manipularlo. Al mismo tiempo, se golpea la cara con la mano izquierda, posiblemente para distraer a la víctima”.

De acuerdo con los detectives, el agresor tenía el cuchillo en la mano cuando los cuatro menores “empezaron a golpearlo salvajemente mientras él blandía el cuchillo contra ellos”.

“Los chicos empujaron a Essakhi contra la pared y lo tiraron al suelo”, explica el informe.

La policía de Tacoma se presentó en el centro escolar cuando este fue puesto en confinamiento, y tanto las víctimas como Essakhi fueron llevados al hospital.

Según la ley del estado de Washington, los jóvenes de 16 o 17 años acusados de un delito violento grave, que incluye agresión en primer grado, son reemitidos automáticamente al sistema judicial de adultos. En la primera comparecencia ante el juez, fijó una fianza de $750,000 dólares.

Las clases se suspendieron en la escuela el viernes. Las Escuelas Públicas de Tacoma indicaron que las clases se reanudarán el lunes con personal adicional para apoyar a los alumnos.

“Tacoma es como una gran ciudad pequeña, y los lazos son muy fuertes”, reza un comunicado del superintendente Josh Garcia . “Es probable que alguien que conozcas se haya visto afectado por este suceso, y se necesita compasión y valentía de tu parte para preguntarle cómo está. Seamos amables los unos con los otros”.

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