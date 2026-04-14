Alumno fue acuchillado por otro en escuela secundaria en Nueva York

Un alumno de 15 años sufrió cortes en el rostro y el cuello dentro de su escuela secundaria en El Bronx (NYC) ayer al mediodía.

Según la Policía de Nueva York, el menor fue atacado mientras se dirigía al aula de clases en William Taft High School, situada en la calle E. 172, cerca de la avenida Sheridan en el barrio Morrisania, alrededor de las 12:15 p.m. del lunes.

El adolescente resultó herido en un costado del cuello y en la frente, precisó Daily News. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital Harlem en condición estable. Otro joven quinceañero, quien también asiste a esa escuela secundaria, fue arrestado en el lugar de los hechos y acusado de agresión, posesión criminal de un arma y acoso. Su nombre se mantiene en reserva debido a ser menor de edad. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

«No hay absolutamente ningún lugar para armas de ningún tipo en nuestras escuelas», declaró un portavoz del Departamento de Educación (DOE). «El incidente fue atendido con rapidez por nuestro personal escolar, que trabajó en estrecha coordinación con nuestros socios de NYPD/SSD (School Safety Division). Brindaremos apoyo adicional a la comunidad escolar en los próximos días».

El mes pasado una escuela secundaria en el Lower East Side de Manhattan entró en confinamiento cuando agentes de Seguridad Escolar del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) arrestaron a un alumno de 16 años que fue a clases portando un arma de fuego cargada. Ese arresto se produjo un día después de que una niña de 11 años fuese arrestada por apuñalar a un alumno de 12 dentro de su secundaria en El Bronx.

En septiembre un estudiante de 16 años fue arrestado con una pistola encontrada en su mochila apenas dos horas después de amenazar en redes sociales con disparar en su escuela secundaria en Queens (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.