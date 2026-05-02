Latinos in Sports premió a Mariano Rivera durante el fin de semana de Fórmula 1 en Miami

El Kaseya Center fue escenario de una impactante reunión organizada por Latinos in Sports (LiS), la principal plataforma que conecta ligas, equipos y marcas con la comunidad hispana, para homenajear a Mariano Rivera.

Xavier A. Gutiérrez, cofundador de LiS y director ejecutivo de ImpactX Sports Group comentó: “El deporte es importante para la cultura, el comercio y la comunidad… y los latinos son importantes para el deporte”. “Nuestras reuniones sirven para recordar que los latinos están teniendo un impacto significativo en todo el mundo, especialmente en la industria del deporte”.

Xavier A. Gutiérrez se mostró orgulloso de premiar a Mariano Rivera / Cortesía: David Villavicencio Crédito: David Villavicencio | Cortesía

En dicho evento LiS otorgó su máximo reconocimiento, el premio PIONERO, al icono de la MLB Mariano Rivera. Reconocido como el mejor cerrador de la historia de las Grandes Ligas.

Mariano Rivera muestra su rol como empresario

En el evento, Rivera presentó su última iniciativa empresarial: una línea de salsas picantes auténticas de su querida Panamá, que cuenta con la autorización oficial de la MLB y los New York Yankees.

“Mo’s Heat” cuenta con tres salsas que llevan el nombre de sus lanzamientos: The Cutter, The Sinker y The Curve. El evento oficial de lanzamiento de Mo’s Heat está previsto para el 15 de mayo en la tienda insignia de la sede de la MLB en la ciudad de New York.

Mariano Rivera presentó una línea de salsas picantes / Cortesía: David Villavicencio Crédito: David Villavicencio | Cortesía

El panameño ganó cinco Series Mundiales como miembro de los New York Yankees, fue seleccionado 13 veces para el All-Star, registra un récord de la MLB de 652 salvamentos en su carrera y fue el primer y único jugador elegido por unanimidad para el Salón de la Fama del Béisbol.

Celebración latina en Miami

“Este evento fue más que una celebración de la leyenda que es Mariano, fue una declaración de lo que es posible para los latinos en el mundo del deporte y los negocios”, dijo Mike Valdés-Fauli, cofundador de LiS y presidente de Chemistry Cultura.

“Los latinos no somos solo participantes en la industria del deporte. Somos líderes, propietarios, especialistas en marketing y narradores que redefinimos el futuro del deporte a escala global”, cerró Valdés-Fauli.

Valdés-Fauli resaltó la importante latina en el deporte en EE.UU / Cortesía: David Villavicencio Crédito: David Villavicencio | Cortesía

El evento de Miami sirvió como un foro dinámico para el diálogo, el networking y la estrategia, reforzando el compromiso de Latinos in Sports de promover la influencia y la equidad hispanas en todo el mundo del deporte.

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