Mira cómo es la lujosa mansión de Luis Fonsi y su esposa Águeda López en Miami

Miami, Florida, es un lugar estratégico para que los artistas internacionales adquieran propiedades lujosas y una encantadora mansión, la cual cuenta con siete baños, que además cuenta con áreas muy modernas; es el hogar de Luis Fonsi y la modelo Águeda López, junto a sus dos hijos Mikael y Rocco.

El cantante puertorriqueño y la modelo española tienen una relación estable desde el 2010. Un año después, Fonsi adquirió la vivienda y la fue remodelando, hasta darle un mayor toque lujoso que inspira mucha comodidad. Eso motivado a que es su propiedad principal, aunque pasan mucho tiempo en España, en Puerto Rico y de gira a nivel internacional.

Así es la lujosa mansión de Luis Fonsi y Águeda López

La mansión consta de un espacio que ronda los 700 metros cuadrados, distribuidos entre la estructura de la vivienda, la cual tiene seis habitaciones, siete baños y la cocina. Además de un amplio jardín, que a su vez cuenta con una cancha de baloncesto, piscina y jacuzzi. Algunas secciones de la propiedad se aprecian en las postales que ha compartido López en su cuenta personal de Instagram en algunas ocasiones.

En la parte interna resalta un piso de mármol en el salón principal, el cual tiene un piano de cola y piezas de arte, que ofrecen un ambiente cálido y familiar, sin perder las raíces de creación artística. La cocina es completamente espaciosa y moderna, con un diseño monocromático oscuro, pero con cojines claros y con una base dorada.

Un gimnasio, una bodega y un estudio de grabación privado también son parte de la propiedad, según detalló el portal Ciudad Magazine. De los baños, solo se puede agregar que los siete son de primera línea. Esta lujosa mansión ofrece bienestar, tranquilidad, modernidad y diferentes espacios para compartir en familia.

Luis Fonsi se prepara para “La Voz kids”

Actualmente, el boricua se encuentra disfrutando del éxito que le trajo su nuevo tema junto al reguetonero Feid, “Cambiaré”, el cual estaba en el top de la revista Billboard.

Además, se prepara para ser parte de los coaches en la nueva temporada de “La Voz Kids”, que inicia el próximo 9 de mayo. Por su parte, López se mantiene en sus proyectos de modelaje con revistas como Vogue.

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