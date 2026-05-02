¿Qué vías estarán cerradas en Nueva York por el desfile del Cinco de Mayo y el Bike Tour?
El TD Five Boro Bike Tour provocará cierres en distintas vías de los cinco distritos. El sábado ya se registraron cierres por el 54.º Desfile Anual del Cannabis
Varias calles de la ciudad de Nueva York permanecerán cerradas el domingo por la realización del desfile del Cinco de Mayo y el TD Five Boro Bike Tour, eventos que afectarán la movilidad en distintos puntos de la ciudad.
El sábado ya se registraron cierres en Midtown Manhattan debido al 54.º Desfile Anual del Cannabis. La formación comenzó en la calle West 32, entre la Sexta Avenida y Broadway, avanzó por Broadway hasta la calle 18 Este y finalizó en las inmediaciones de Union Square West, de acuerdo con el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York citado por PIX 11.
Para el domingo, en el Alto Manhattan, las siguientes calles permanecerán cerradas por el desfile del Cinco de Mayo:
- Formación del desfile: calle 106, entre la avenida Manhattan y Central Park West.
- Recorrido: Central Park West desde la calle 106 hasta la calle 97.
- Finalización: calle 97, entre Central Park West y Columbus Avenue.
Asimismo, el TD Five Boro Bike Tour provocará cierres en distintas vías de los cinco distritos de Nueva York. Entre las calles afectadas el domingo se incluyen:
Manhattan
- Calle Greenwich entre Battery Place y Morris Street.
- Trinity Place entre Morris Street y Liberty Street.
- Calle Church entre Liberty Street y Canal Street.
- Calle Chambers entre Broadway y West Street.
- Calle Worth entre Broadway y West Broadway.
- Calle Canal entre Broadway y la 6ª Avenida.
- Sexta Avenida entre la calle Franklin y la calle 59 Oeste.
- Calle 59 Oeste entre la 6ª Avenida y la 5ª Avenida.
- Grand Army Plaza entre West 59th Street y East Drive.
- East Drive entre Grand Army Plaza y Center Drive.
- Center Drive entre la 5ª Avenida y East Drive.
- East Drive entre Center Drive y Adam Clayton Powell Jr. Boulevard.
- Bulevar Adam Clayton Powell Jr. entre la calle 110 Oeste y la calle 135 Oeste.
- Calle 135 Este/Oeste entre el bulevar Adam Clayton Powell Jr. y la avenida Madison.
- Avenida Madison entre la calle 135 Este y la calle 138 Este.
- Puente de Madison Avenue (dirección El Bronx).
Bronx
- Calle 138 entre el puente de Madison Avenue y la 3ª Avenida.
- Tercera Avenida entre la calle 138 y el puente de la 3ª Avenida.
- Puente de la 3ª Avenida (dirección Manhattan).
Reinas
- Queens Plaza Sur entre la calle 21 y Vernon Boulevard / Ruta alternativa.
- Calle 21 entre la Avenida 43 y Queens Plaza South.
- Calle 21 entre Queens Plaza South y Hoyt Avenue North.
- Avenida Hoyt Norte entre la calle 21 y la calle 19.
- Calle 19 entre Hoyt Avenue North y Ditmars Boulevard.
- Bulevar Ditmars entre la calle 19 y Shore Boulevard.
- Shore Boulevard entre Ditmars Boulevard y Astoria Park South.
- Astoria Park South entre Shore Boulevard y la calle 14.
- Calle 14 entre Astoria Park South y la Avenida 31.
- Avenida 31 entre la calle 14 y Vernon Boulevard.
- Bulevar Vernon entre la Avenida 31 y la Calle 44.
- 44th Drive entre Vernon Boulevard y la calle 11.
- Calle 11 entre la avenida 44 y el puente Pulaski.
- Puente Pulaski (dirección a Brooklyn).
Brooklyn
- Bulevar McGuiness entre el puente Pulaski y la avenida Greenpoint.
- Calle Java entre el bulevar McGuinness y la calle Franklin.
- Avenida Greenpoint entre el bulevar McGuinness y la calle Franklin.
- Calle Franklin entre la calle Java y la calle 14 Norte.
- Avenida Kent entre la calle 14 Norte y la calle Williamsburg Oeste.
- Calle Williamsburg Oeste entre la avenida Kent y la avenida Flushing.
- Avenida Flushing entre Williamsburg Street West y Navy Street.
- North Elliot Place entre Flushing Avenue y Park Avenue.
- Calle Navy entre Flushing Avenue y la calle York.
- Calle York entre Navy Street y Gold Street.
- Calle Gold entre la calle York y la calle Front.
- Calle Front entre Gold Street y Old Fulton Street.
- Old Fulton entre Furman Street y Front Street.
- Calle Furman entre la calle Old Fulton y la avenida Atlantic.
- Avenida Atlantic entre la calle Furman y la calle Columbia.
- Calle Columbia entre Atlantic Avenue y la entrada oeste de la BQE.
- Autopista BQE / Gowanus entre la entrada oeste de la BQE, la calle Columbia y Verrazano.
- Nivel inferior del puente Verrazano (dirección Staten Island).
Staten Island
- Calle Bay entre la Avenida Nueva York y el Bulevar Hylan.
- Bulevar Hylan entre Bay Street y Edgewater Street.
- Calle Edgewater / Calle Front entre Hylan Boulevard y Hannah Street.
- Calle Hannah entre Front Street y Bay Street.
- Calle Bay entre Hannah Street y Richmond Terrace.
- Richmond Terrace entre Bay Street y Nicholas Street.
- Wall Street entre Richmond Terrace y Dead End.
