Christian Nodal pospuso concierto en Chile porque no llegaron los músicos

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal se vio obligado a posponer su concierto programado inicialmente para el viernes, 1 de mayo, en el Gran Arena de Chile porque su agrupación no pudo llegar a tiempo y la culpa recayó en la empresa de logística de su padre.

El azteca se encuentra recorriendo varios países desde el 2024 con el “Pa’l Cora Tour” y este fin de semana la parada era en Chile; aunque en su primera función no pudo cumplir con el público y tuvo que cambiar la fecha para este domingo, 3 de mayo.

Christian Nodal explica las razones del cambio de fecha

Nodal hizo el anuncio horas antes de su esperada presentación, esto debido a que esperó hasta último momento para ver si los músicos tenían chance de llegar a tiempo, algo que evidentemente no ocurrió.

“Mi gente de Santiago de Chile, lamento mucho estar en esta situación, me da mucha tristeza, me da mucho coraje, no me llegaron los músicos”, comentó en un video compartido en las redes sociales.

Entre las siguientes declaraciones que hizo, aclaró que se trataba de un problema climático en México y a su vez, también mencionó problemas con la logística, cuando la empresa encargada de todo lo relacionado en ese aspecto, es la de su padre.

El mexicano autor de éxitos como “La Intención” y “Adiós Amor”, tuvo que cambiar la fecha de su presentación, para este domingo, 3 de mayo, para no dejar mal a sus fanáticos.

“Lo siento mucho, se salió de mis manos, se salió de mi control. Los espero el domingo”, reiteró. “Se sabe esto desde las tres de la mañana, yo me acabo de enterar hace una hora”, lamentó también, con una expresión en la que no pudo ocultar su disgusto con respecto a lo acontecido.

Sigue leyendo: