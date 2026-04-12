Christian Nodal y Ángela Aguilar posponen boda religiosa

Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar pospusieron los planes de realizar una boda religiosa, casi dos años después de su polémica boda civil.

La pareja de artistas tenía previsto casarse en mayo de este año, pero, según explicó el propio Nodal en entrevista a Grupo Telemicro, decidieron posponer la boda debido a la situación de inseguridad que atraviesa México.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad?, en el carro”, dijo el cantante.

A mediados de febrero de este año, Christian Nodal y Ángela Aguilar quedaron en medio de un enfrentamiento entre la policía y un presunto grupo criminal en Zacatecas, cerca del rancho propiedad de los Aguilar.

Cuando el entrevistador le preguntó si la boda se pospondría, el artista respondió afirmativamente: “Sí, se va a posponer”.

Nodal aprovechó el momento para dedicar unas tiernas palabras a su esposa, quien se ha mantenido a su lado a pesar de la polémica que causó su relación.”Ángela para mí, le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel”, dijo el artista.

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar han dado detalles sobre sus nuevos planes de boda. Por el momento, ambos están plenamente concentrados en sus respectivas carreras musicales.

Nodal se encuentra trabajando en el lanzamiento de su nuevo álbum musical, luego del éxito de ¿Quién + Como Yo? y del PA’L CORA EP de 2024.

Incidente en Zacatecas

Christian Nodal y Ángela Aguilar quedaron en medio de un enfrentamiento armado entre funcionarios policiales y un grupo criminal cerca del rancho de los Aguilar en Zacatecas. Nodal explicó que salieron ilesos de la situación gracias al trabajo de su equipo de seguridad, pero reconoció que fue un momento muy difícil.

“Mi esposa tenía mucho miedo; me tocó, pues, tirarme al piso. No sé, la verdad es que simplemente mucho miedo, estar a salvo; los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien, gracias a Dios…”, dijo en declaraciones retomadas por Ventaneando.

En esas declaraciones, Nodal manifestó que espera que el Gobierno tome acciones correspondientes para garantizar la seguridad del estado.

“Claro, estoy esperando que el gobierno actúe y que se quede más tranquilo el estado, la verdad que está pasando por todo México, es una pena. Y yo le tengo mucho amor, me han transmitido ese amor por parte de la familia Aguilar a Zacatecas, se come delicioso, se vive delicioso por allá…”, dijo.

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