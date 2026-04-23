Así suena “Dando vueltas”, el tema de Rauw Alejandro dedicado al Mundial

Rauw Alejandro siempre trata de complacer a sus seguidores y, consciente de que viene la fiesta del Mundial de fútbol, el artista urbano ya estrenó su nuevo tema “Dando Vueltas”, con un ritmo fuera de lo que acostumbra, pero con la esencia para bailar.

El máximo evento de selecciones comenzará el próximo 11 de junio y será celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Es por esa razón que la cultura latina dará mucho de qué hablar y hay algunos rumores de que el boricua puede estar considerado entre los candidatos para la ceremonia de opening o para tener alguna participación importante.

“Dando vueltas” llega para poner a bailar al mundo con el balón

El tema se caracteriza por un ritmo al estilo afro, en el que el reguetonero resalta la unión de las distintas culturas por el balón, un deporte que paraliza el mundo cuando está “Dando Vueltas” y de allí emerge su título.

El video comienza en un estadio de fútbol con los aficionados rezando, cuando el jugador llamado Raúl cobra un tiro libre que termina siendo un golazo por encima de la barrera y, tras la potencia del disparo, se rompe la malla y el balón recorre el mundo.

El futbolista que protagoniza ese gran tiro es justamente Rauw, quien al final realiza una coreografía junto a otros bailarines. Fiesta, unión, competencia y religión; fueron algunos de los valores que reflejó el cantante boticua con este tema de cara al Mundial. Esta canción lleva apenas 24 horas de lanzamiento y ya cuenta con más de medio millón de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

¿Rauw Alejandro puede ser un candidato a cantar en el show de medio tiempo de la final del Mundial?

Recientemente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que por primera vez habrá un show de medio tiempo en la final del Mundial que se efectuará en el MetLife Stadium.

También adelantó que serán varios artistas los que participarán, sin mencionar nombres; eso puede hacer especular a las personas sobre un lineup que aún no está definido y, dependiendo de la receptividad que tenga Rauw con “Dando Vueltas”, podría ser un candidato a ser parte de ese espectáculo.

Rauw Alejandro es aficionado a los deportes

Más allá de lo que significa el Mundial a nivel comercial, Rauw Alejandro ha demostrado ser un aficionado de los deportes, asistiendo a eventos de beisbol y baloncesto en distintas oportunidades.

Además, ha llegado a disputar juegos de exhibición de fútbol y esa puede ser una de las principales razones por las que se motivó a escribir este tema.

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