Chyno, Nacho y Elena Rose comparten escenario con su nuevo tema por primera vez

El nuevo álbum de Chyno y Nacho, “Radio Venezuela”, ha sido un completo éxito y uno de sus temas es “D´Lejitos”, en colaboración con la también venezolana Elena Rose, quien logró reunirlos en su más reciente concierto en Medellín para regalarles un momento especial a sus fans e incluso al querido dúo.

Una de las artistas venezolanas del momento es Rose, quien no solamente complació a su público con todos sus éxitos, sino que los sorprendió al llevar como invitados al dúo de los “maquediche”, quienes, tras casi una década de separación, volvieron a enganchar con su gente con su energía característica.

Elena Rose invita a Chyno y Nacho a su concierto

Mediante un video compartido a través de la cuenta de Instagram oficial de Nacho, se evidencia la euforia de la gente mientras entonaban el tema “D´Lejitos“, tres voces que muestran una sincronía increíble y así quedó registrado con el maravilloso ambiente que vivió ese memorable momento en Medellín.

En el pie del video, Nacho aprovechó para agradecerle a Elena por la invitación y, a su vez, para dejarle un emotivo mensaje a su compañero Chyno, quien se encuentra todavía en la fase de recuperación de los problemas de adicción que había presentado y que lo habían alejado de la opinión pública.

“Esta noche en la tarima no solo vi al Chyno, vi un testimonio“, resaltó Nacho para recordar el cariño y apoyo que tiene hacia su compañero desde sus inicios en la agrupación “Calle Ciega”, quien se nota cada vez mejor frente a sus seguidores.

“Radio Venezuela”

“Radio Venezuela” fue estrenado el pasado 9 de abril y el dúo quiso volver a sus raíces, logrando una gran cantidad de colaboraciones (14) con la nueva generación de cantantes venezolanos que no ocultaron su alegría tras hacer featuring con dos artistas que son parte de la historia del crecimiento cultural que traspasó fronteras en el país sudamericano y que la mayoría, creció admirando.

Este sello discográfico cuenta con 19 temas que van desde el merengue y el pop, hasta el trap latino e incluso la música llanera.

Sigue leyendo: