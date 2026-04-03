Ricardo Arjona interpreta su clásico “Fuiste Tú” con Elena Rose en su concierto en Miami

Ricardo Arjona sorprendió a todos los asistentes a su concierto este jueves en la ciudad de Miami, tras invitar al escenario a la cantante Elena Rose, para que interpretaran juntos el exitoso tema “Fuiste Tú” y la reacción por parte del público fue eufórica.

En la que significó la primera parada en el Kaseya Center de la gira “Lo que el seco no dijo“, el guatemalteco hizo una gran introducción antes de llamar al escenario a la venezolana.

“Me encanta. Ha tenido que acomodar su madera de cantautora y abrirse paso en tiempos donde la música de autor es difícil que encuentre un camino“, expresó Arjona, cuando todos estaban a la expectativa de saber ¿Quién era su invitada especial?.

Euforia total en el público por el dueto entre Arjona y Elena Rose

Cuando la nombró, inmediatamente los asistentes la recibieron con miles de aplausos y gritos, pero la euforia fue mayor cuando empezaron a cantar juntos uno de los mayores exitosos en la carrera artística de Ricardo.

El guatemalteco comenzó interpretando solo la canción y Rose entró en parte del primer coro, impactando ambos por la gran sincronización que mostraron en las voces, recibiendo allí el primer gran aplauso mientras entonaban el clásico.

Elena Rose no pudo ocultar su emoción

Evidentemente, esa invitación marcó un hito en la trayectoria musical de Elena Rose, quien creció escuchando las canciones de Arjona y admirándolo. Por ende, no pudo ocultar sus emociones al entrar a la tarima.

Cuando se acercaba a Ricardo, la venezolana tenía expresiones dejando entrever que “no lo podía creer” y lo mismo hizo al final del tema, con el último “Fuiste tú“, antes de ser abrazada por el icónico artista y nuevamente recibir la ovación de los presentes, siendo este uno de los momentos más especiales del evento por la colaboración sorpresa.

Sigue leyendo:

Elena Rose brilla en Premio Lo Nuestro 2026 con una piel fresca y luminosa



Tekashi 6ix9ine muestra un Bob Esponja que le firmó Nicolás Maduro en prisión

Detalles de la secuela de “The Housemaid” con Sydney Sweeney







