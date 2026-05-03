El Manchester United selló su regreso a la Champions League tras frenético clásico ante el Liverpool

El Manchester United de Michael Carrick ha certificado este domingo su clasificación matemática para la próxima edición de la Liga de Campeones, poniendo fin a una ausencia de dos temporadas en la máxima competición europea. En un duelo cargado de alternativas y tensión, los “Red Devils” se impusieron 3-2 al Liverpool, asegurando una de las cinco plazas de acceso directo que otorga la Premier League y desatando la euforia en un Old Trafford que no veía a su equipo en la élite continental desde la campaña 2023/2024.

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El inicio del partido fue un vendaval local que pilló desprevenido al esquema de Arne Slot. Apenas cumplido el minuto seis, Matheus Cunha aprovechó un rebote en el área pequeña para batir a Frederick Woodman tras un primer intento bloqueado por la zaga.

Sin dar respiro a su rival, el United amplió la ventaja poco después en una acción fortuita; un cabezazo de Bruno Fernandes fue repelido por Woodman con la mala fortuna para los visitantes de que el balón rebotó en el cuerpo de Benjamin Sesko antes de cruzar la línea. Pese a las airadas protestas del Liverpool reclamando una mano del delantero esloveno, tanto el colegiado como el VAR validaron el tanto.

La segunda mitad, sin embargo, castigó el exceso de confianza de los locales. La entrada de Amad Diallo resultó fatídica apenas dos minutos después de su ingreso, cuando un error suyo en la entrega permitió que Dominik Szoboszlai condujera sin oposición hasta definir con maestría para el 2-1. El desconcierto se apoderó del United y, poco después, fue el guardameta Senne Lammens quien cometió una pifia en la salida de balón, regalando el esférico a Alexis Mac Allister para que este asistiera a Cody Gakpo en el gol del empate.

Cuando el partido parecía abocado a las tablas y los nervios atenazaban a la grada, emergió la figura de Kobbie Mainoo para reclamar su jerarquía. El joven centrocampista, que recientemente vinculó su futuro al club hasta 2031, cazó un balón en la frontal del área a trece minutos del final y conectó un disparo imparable que supuso el definitivo 3-2. Con este triunfo, el Manchester United garantiza su objetivo europeo, mientras que el Liverpool se mantiene en la cuarta plaza, todavía con una ventaja de seis puntos sobre el Bournemouth en la lucha por mantenerse en los puestos de privilegio.

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