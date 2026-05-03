Vinícius Jr. pospone la celebración del título del Barcelona tras 2-0 del Madrid al Espanyol

El Real Madrid cumplió con su cometido en el RCDE Stadium tras imponerse por 0-2 al Espanyol, un resultado que impide matemáticamente la celebración del FC Barcelona esta jornada y mantiene el suspenso por el título de LaLiga.

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Gracias a una versión arrolladora de Vinícius Júnior en el segundo tiempo, el conjunto blanco desactivó el entusiasmo inicial de los “periquitos”, quienes tras esta derrota encadenan 17 jornadas consecutivas sin conocer la victoria y se mantienen en una situación crítica en la tabla de clasificación.

La primera mitad estuvo marcada por la paridad y por un contratiempo para los blancos: la lesión de Ferland Mendy, quien tuvo que abandonar el campo a los 14 minutos por un problema en el muslo derecho, dejando su lugar a Fran García.

Aunque el Real Madrid avisó temprano con disparos de Bellingham y un balón al palo de Vinícius, el Espanyol logró inquietar antes del descanso, especialmente con un cabezazo de Cabrera que obligó a Lunin a emplearse a fondo. La polémica también hizo acto de presencia cuando el VAR intervino para rebajar una tarjeta roja inicial a Omar El Hilali por una dura entrada sobre el extremo brasileño.

En el minuto 55, Vinícius rompió el cerrojo tras una brillante pared con Gonzalo, dejando atrás a la zaga local y batiendo a Dmitrovic en el mano a mano. El gol descolocó al Espanyol, que a pesar de los intentos de Terrats desde la frontal, no pudo contener el vendaval madridista. Solo once minutos después, el brasileño selló su doblete con un remate a la escuadra tras una genialidad de tacón de Jude Bellingham, sentenciando el partido y apagando cualquier esperanza blanquiazul.

En el tramo final, el Real Madrid gestionó el ritmo del juego con solvencia e incluso pudo ampliar la renta en el tiempo de descuento, cuando Bellingham falló una ocasión manifiesta frente a Dmitrovic.

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