Inter Miami, a un paso de fichar a Casemiro desde el Manchester United, según reportes

Inter Miami estaría cerca de producir un nuevo bombazo mediático en el mercado de traspasos de la MLS con la incorporación del mediocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro.

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el Inter Miami ya inició conversaciones con el entorno de Casemiro y se le envió una primera propuesta al jugador.

Según el reporte, el brasileño ve con buenos ojos mudarse a Miami y encuentra en el conjunto de ‘Las Garzas’ un proyecto ambicioso. Ahora, el club de Florida espera una respuesta de Casemiro, quien también tiene ofertas de Europa y Arabia Saudita.

🚨🇺🇸 Understand Inter Miami have started talks with Casemiro’s camp as first proposal has been sent!



Casemiro, open to Miami move with ambitious project + personal life.



Deal depend on financial proposal, as he received more bids from Europe/Saudi.



🎥➕ https://t.co/GpSmSjPykI pic.twitter.com/FglVvog09d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

La llegada de Casemiro se daría después del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El brasileño expira su vínculo con el Manchester United a finales de julio de este año, por lo que firmaría como agente libre.

Casemiro anunció su salida del Manchester United el pasado 28 de marzo de 2026 en una entrevista con ‘The Athletic’. “Mi decisión es definitiva, me voy del United”, informó.

El mediocampista defensivo fichó por el Manchester United el 22 de agosto de 2022, procedente del Real Madrid, en una operación de casi $80 millones de dólares.

Hasta el momento ha jugado 51 partidos para los ‘Red Devils’ en los que ha anotado siete tantos y conquistado apenas un título, la Carabao Cup 2023 (Copa de la Liga inglesa) bajo las órdenes de Erik Ten Hag.

Casemiro construyó la mayor parte de su legado en el Real Madrid, donde se convirtió en un mediocampista de época. Ganó cinco Champions League, tres Ligas, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes y una Copa del Rey.

Con la selección brasileña también ha sumado éxitos. Fue campeón de la Copa América 2019 y jugador inamovible en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.



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