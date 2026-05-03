Instalarán transpondedores en aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey tras accidente en LaGuardia

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey anunció la próxima instalación de transpondedores en vehículos de emergencia que operan en los principales aeropuertos de la región para reforzar la seguridad tras el trágico accidente ocurrido en marzo en el aeropuerto LaGuardia.

Según informó Spectrum Noticias, estos dispositivos permitirán mejorar la precisión con la que los controladores aéreos identifican la ubicación de los vehículos en tierra, reduciendo el riesgo de colisiones en pista.

Los transpondedores, que serán instalados en camiones de bomberos y otras unidades de rescate, emiten señales constantes hacia la torre de control, facilitando un seguimiento en tiempo real.

Esta tecnología se integra con sistemas avanzados como el ASDE-X, que combina datos de radar y señales de aeronaves y vehículos para ofrecer una representación visual detallada del movimiento en superficie, además de activar alertas ante posibles conflictos.

La decisión se produce tras el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que señaló la ausencia de estos dispositivos como un factor relevante en el accidente del 22 de marzo.

Ese día, un avión de Air Canada Express colisionó con un camión de bomberos en la pista de LaGuardia, provocando la muerte de los dos pilotos y dejando decenas de heridos.

De acuerdo con información de la agencia Associated Press, el camión de bomberos había recibido autorización para cruzar la pista apenas segundos antes del aterrizaje del vuelo 8646. Sin embargo, el vehículo avanzó mientras las luces rojas de advertencia, que indican detenerse, aún estaban encendidas.

Aunque el controlador aéreo emitió repetidas órdenes de “alto”, inicialmente no quedó claro para el conductor que la instrucción iba dirigida a su unidad.

El informe también revela que el sistema de vigilancia en la torre no pudo detectar con precisión la posición del camión debido a la falta de transpondedor, lo que impidió generar alertas oportunas. A esto se sumaron condiciones de alta carga operativa.

Esa noche, el aeropuerto registraba un tráfico aéreo inusualmente intenso y los controladores gestionaban simultáneamente otra emergencia relacionada con un avión de United Airlines.

Investigadores federales indicaron que hubo múltiples oportunidades para evitar la tragedia. Además del conductor del camión y los controladores, los pilotos también pudieron haber reaccionado, aunque probablemente estaban concentrados en la maniobra de aterrizaje.

El avión impactó a gran velocidad, unos 167 km/h, contra el vehículo, que circulaba a aproximadamente 48 km/h.

El accidente involucró a un convoy de emergencia compuesto por varios camiones de bomberos y otros vehículos que se dirigían a atender un incidente médico a bordo de otra aeronave. En total, 39 personas resultaron heridas, seis de ellas de gravedad.

A pesar de la magnitud del choque, algunos tripulantes sobrevivieron en circunstancias extremas, como una azafata que fue expulsada del avión pero permanecía sujeta a su asiento.

James Allen, director de comunicaciones del organismo, señaló —según recogió Spectrum Noticias— que estas inversiones buscan mejorar la conciencia situacional de los operadores y añadir una capa adicional de seguridad a los sistemas ya existentes.

La Administración Federal de Aviación ha recomendado la implementación de estos dispositivos en aeropuertos de todo el país, ofreciendo incluso apoyo financiero para su adopción. Muchos aeródromos ya han comenzado a integrarlos en sus operaciones.

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