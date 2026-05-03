Trump afirma que revisará “pronto” el plan de paz que le envió Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias.

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”, aseguró el sábado en la noche el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social Truth Social.

I will soon be reviewing the plan that Iran has just sent to us, but can’t imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to Humanity, and the World, over the last 47 years. Thank you for your attention to this… pic.twitter.com/Z9Y1M9MHFX — Commentary: Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) May 2, 2026

Antes de escribir este mensaje en Truth Social, Trump se pronunció en los mismos términos ante los periodistas al confirmar que revisaría el citado plan.

“Me explicaron el concepto del acuerdo. Me darán la redacción exacta ahora”, dijo a la prensa anoche al abordar el Air Force One en Florida, donde tiene su residencia privada, rumbo a Washington, según indica la CNN.

Detalles de las peticiones de Irán

Según información difundida esta noche por la agencia iraní Tasnim, Irán presentó, a través de un mediador paquistaní, una respuesta a la propuesta de nueve puntos de Estados Unidos centrada en el tema de “poner fin a la guerra”.

Estados Unidos había solicitado en su propuesta un alto el fuego de dos meses, pero Irán subrayó que las cuestiones pendientes deben resolverse en un plazo de 30 días y que, en lugar de centrarse en extender la tregua, el proceso debe enfocarse en el “fin definitivo de la guerra”.

Entre los puntos incluidos en la propuesta iraní de 14 apartados figuran garantías de no agresión militar, la retirada de fuerzas estadounidenses del entorno de Irán, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de activos iraníes congelados, el pago de compensaciones, el levantamiento de sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, así como un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz.

Irán está a la espera de una respuesta oficial de Estados Unidos a sus propuestas.

Insatisfacción de Trump con Irán

Mientras, Trump se ha mostrado esta semana insatisfecho con la marcha de las negociaciones con Irán aunque mantiene vivo un alto el fuego sin reapertura del estrecho de Ormuz, que perjudica principalmente a los aliados de Washington.

“Quieren llegar a un acuerdo. No estoy satisfecho con ello, así que ya veremos qué pasa”, indicó Trump este viernes desde la Casa Blanca.

El presidente ha envido mensajes confusos, asegurando que su administración mantiene conversaciones por la vía telefónica, mientras que reitera que no saben quién toma las decisiones en Teherán porque su liderazgo está diezmado o escondido tras 40 días de ataques que entraron en un pausa el pasado 8 de abril.

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