Trump anuncia que EE.UU. guiará barcos extranjeros fuera del estrecho de Ormuz

Estados Unidos comenzará el lunes escoltar de forma segura a los barcos procedentes de países no involucrados en la guerra con Irán fuera del estrecho de Ormuz, anunció este domingo el presidente Donald Trump.

“Les hemos asegurado a estos países que guiaremos sus buques fuera de estas vías marítimas restringidas”, escribió Trump en Truth Social, al anunciar el inicio de la operación, bautizada como “Proyecto Libertad”.

Según el mandatario, varios países —la mayoría sin participación en el conflicto en Oriente Medio— solicitaron ayuda a Washington para permitir la salida segura de sus embarcaciones, retenidas en el estrecho en medio de la creciente tensión regional.

Trump afirmó que estas naciones son “meros espectadores neutrales e inocentes” y subrayó que sus barcos no tienen relación con la crisis actual. Añadió que ya instruyó a sus representantes para coordinar la evacuación de las naves y garantizar la seguridad de sus tripulaciones.

El presidente señaló que muchas de las embarcaciones enfrentan escasez de alimentos y otros suministros esenciales, lo que, según dijo, ha complicado las condiciones de vida a bordo.

“El traslado de los barcos tiene como único objetivo liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito; son víctimas de las circunstancias”, sostuvo Trump, al describir la iniciativa como un “gesto humanitario”.

El mandatario también aseguró que funcionarios estadounidenses mantienen conversaciones “muy positivas” con Irán, y expresó su confianza en que esas negociaciones puedan conducir a un resultado favorable para todas las partes involucradas.

Trump advirtió, sin embargo, que cualquier intento de obstaculizar la operación será respondido con firmeza. “Si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario, dicha interferencia tendrá que ser tratada con firmeza”, escribió.

Ataque a buque granelero

La iniciativa anunciada por Trump se produce en medio de un deterioro de la seguridad marítima en torno al estrecho de Ormuz.

Este domingo, un buque mercante reportó haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas mientras transitaba cerca de la estratégica vía, en un incidente del que toda la tripulación salió ilesa, según comunicó el domingo el centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido.

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque.

Con este nuevo episodio, ya suman al menos dos decenas de incidentes de seguridad registrados en el estrecho y sus alrededores desde el inicio del conflicto con Irán.

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