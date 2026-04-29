Debate sobre el ICE deja sin respuesta a Ala Stanford, candidata demócrata al congreso de Pensilvania

Ala Stanford, candidata demócrata al Congreso por Pensilvania, planteó dudas sobre la estructura actual del sistema migratorio en Estados Unidos durante una entrevista televisiva en vivo, en la que fue cuestionada sobre quién haría cumplir las leyes si se eliminara el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las declaraciones se produjeron durante una conversación el viernes con la periodista Lauren Mayk de NBC Philadelphia, mientras Stanford abordaba su campaña por el tercer distrito congresional de Pensilvania.

Pausa en vivo ante pregunta sobre reemplazo de ICE

Durante la entrevista, Mayk insistió en saber qué agencia asumiría las funciones de control migratorio si el ICE fuera abolido. Stanford hizo una pausa antes de responder y reconoció la complejidad de la pregunta.

“Es una buena pregunta, y puedes hacer una pausa porque solo quiero pensarlo un minuto”, señaló la candidata.

La periodista respondió que debían continuar con la entrevista sin interrupciones, por lo que Stanford retomó el diálogo sin nombrar una agencia sustituta.

Críticas al poder ejecutivo en materia migratoria

Stanford sostuvo que la responsabilidad del sistema migratorio no debería recaer en el poder ejecutivo, sino en el Congreso.

“No le corresponde al poder ejecutivo. Por lo tanto, no al presidente. Le corresponde al Congreso”, afirmó.

También criticó el enfoque de la administración del presidente Donald Trump en materia de inmigración, al señalar que las decisiones han estado influenciadas por intereses políticos y no por la seguridad pública.

Postura sobre el futuro del sistema migratorio

Ante la insistencia sobre quién haría cumplir la ley en ausencia del ICE, Stanford señaló que cualquier nuevo sistema tendría que construirse desde cero.

“Así que no se puede; una vez que se disuelve, hay que reconstruir”, dijo, al tiempo que cuestionó la estructura actual del organismo.

También afirmó que el nombre ICE tiene una carga negativa que dificultaría su continuidad bajo cualquier reforma.

“Creo que a estas alturas la connotación de esa palabra es tan negativa que se necesitaría un nombre nuevo”, expresó.

Enfoque sobre seguridad fronteriza y migración

Stanford defendió una visión que combine seguridad fronteriza con un enfoque humanitario hacia los migrantes.

“Las personas que vienen a este país aportan valor, diversifican y han ayudado a construir Estados Unidos”, señaló.

Agregó que los migrantes que llegan al país buscan un refugio y que el sistema debería reflejar ese principio.

Candidatura en Pensilvania

Ala Stanford compite por el escaño que dejará vacante el representante Dwight Evans. En un distrito con fuerte inclinación demócrata, el proceso de primarias será clave para definir al próximo miembro del Congreso.

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