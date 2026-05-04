7 hábitos de higiene para evitar hongos en los pies: el tercero es vital

Aunque la aparición de hongos en los pies suele ser una afección común, es fundamental saber cómo evitarlos. El camino principal para la prevención es adoptar una correcta higiene, incluyendo entre los dedos y especialmente las uñas.

Cuando hay una infección fúngica (pie de atleta), indica Mayo Clinic, los síntomas frecuentes son picazón intensa, enrojecimiento, descamación, ardor y, en casos graves, ampollas. A partir de ese momento, el tratamiento pasa por cremas antifúngicas y otros medicamentos que indique un especialista.

Asimismo, existen remedios caseros para tratarlos, pero los expertos insisten en que la mejor solución es evitar su aparición. Acá te indicamos cuáles son los más hábitos de higiene más efectivos:

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7 hábitos de higiene para evitar hongos en los pies: ojo con el tercero

1. Higiene diaria

Se trata del primer paso, el más básico, pero también el más importante: lavar los pies todos los días con agua y jabón. No basta con un enjuague rápido; es necesario limpiar bien entre los dedos y alrededor de las uñas.

Si se ha tocado una zona infectada, también es fundamental lavarse las manos para evitar la propagación.

2. Cuidado de las uñas

Cortar las uñas correctamente es otro hábito esencial. Deben mantenerse cortas, rectas y con los bordes suavizados para evitar lesiones en la piel circundante. Las pequeñas heridas pueden convertirse en una puerta de entrada para los hongos.

3. Elige bien tus calcetines: el hábito clave

Aquí es donde muchos fallan, porque el tipo de calcetines que se utiliza puede influir directamente en la aparición de hongos. Debes optar por materiales que absorban el sudor, como el algodón o fibras transpirables, ayuda a mantener los pies secos.

Además, cambiarlos al menos una vez al día (o más si hay sudoración excesiva) es una medida clave para evitar la humedad acumulada.

Cuando vayas a colocarte calcetines, asegúrate de que sean cómodos y transpirables. Y fundamental: no uses los de otra persona. Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Calzado adecuado y desinfección

El uso de zapatos cómodos y transpirables permite que el pie respire, reduciendo el ambiente propicio para los hongos. Los materiales sintéticos que no permiten ventilación pueden aumentar el riesgo de infección.

También es recomendable desinfectar el calzado con productos antifúngicos o, en su defecto, reemplazar los zapatos muy desgastados. El interior del calzado puede acumular humedad y microorganismos que favorecen la reinfección.

5. Evita superficies húmedas sin protección

Caminar descalzo en zonas húmedas, como piscinas, duchas públicas o vestuarios, incrementa considerablemente el riesgo de contagio. El uso de sandalias o chancletas en estos espacios actúa como una barrera efectiva contra los hongos.

6. Cuidado con los salones de uñas

La elección de un salón de pedicure también influye en la salud de tus pies. Es importante asegurarse de que los instrumentos estén correctamente desinfectados. Herramientas contaminadas pueden transmitir infecciones con facilidad.

7. Evita las uñas postizas

Las uñas artificiales pueden dificultar una limpieza adecuada, ya que el agua y el jabón no alcanzan todas las zonas. Esto favorece la acumulación de suciedad y humedad, creando un entorno ideal para el crecimiento de hongos.

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