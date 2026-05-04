Arbitro fue denunciado por discriminar a un niño de 11 años en un partido en Argentina

Un grave episodio de discriminación en el fútbol formativo en Argentina ha generado una fuerte indignación tras la denuncia pública realizada por Nicolás García, el padre de un niño de 11 años.

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Según el testimonio compartido en redes sociales, el árbitro Guido Córdoba, quien cuenta con trayectoria en el arbitraje profesional y designaciones como asistente en la Primera Nacional por parte de la AFA, habría agredido verbalmente al pequeño Fabricio durante un encuentro disputado en la cancha de El Olimpo, en la ciudad de Concordia, en la provincia de Córdoba.

La situación salió a la luz cuando el padre del menor relató la profunda angustia y la crisis de llanto con la que su hijo finalizó el partido tras recibir comentarios sarcásticos sobre su condición física.

Agresión verbal y respuesta del menor

De acuerdo con el relato de la familia, el incidente se produjo en pleno desarrollo del juego, cuando Córdoba habría lanzado frases ofensivas como “dale, dale gordo, corre” y “dale, ahí está la pelota” en un tono marcadamente sarcástico.

A pesar de su corta edad, Fabricio decidió enfrentar la situación en el campo de juego y le manifestó al juez que no le gustaba lo que le estaba diciendo, argumentando que él no le había faltado el respeto ni como árbitro ni como persona.

Pese a esta respuesta madura, el niño quedó con un sentimiento de impotencia que se transformó en un mar de lágrimas al encontrarse con su padre al costado de la cancha una vez finalizado el compromiso.

La familia García ha solicitado formalmente que tanto la Liga Concordiense de Fútbol como el Club Social y Deportivo La Bianca tomen conocimiento del caso para iniciar las investigaciones correspondientes y adoptar medidas preventivas.

El reclamo no solo busca una sanción para el árbitro involucrado, sino que intenta visibilizar el daño emocional que este tipo de actitudes causan en los niños en etapa formativa.

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