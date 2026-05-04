Vea el impresionante y viral cambio físico del exdelantero Gonzalo Higuaín (Foto)

El argentino Gonzalo Higuaín se convirtió en tendencia mundial pero no precisamente gracias a su fútbol. Una fotografía del exdelantero en una tienda de deportes en Miami desató una ola de comentarios y debates sobre su notable cambio físico.

En la imagen, que muchos usuarios llegaron a cuestionar si era producto de la Inteligencia Artificial, se ve a un Higuaín relajado, con una barba exuberante y vistiendo una camiseta sin mangas. El contraste con la silueta atlética que lució durante más de 17 años en clubes como el Real Madrid, Juventus y Napoli fue lo que aceleró la viralidad de la fotografía captada por un joven.

Para muchos, el aspecto del “Pipita” es simplemente el reflejo natural de un deportista que ha decidido disfrutar de su tiempo libre tras marcar más de 300 goles en su carrera profesional.

No es la primera vez que su estética genera conversación; ya en 2021, durante su etapa final en el Inter Miami, su decisión de dejarse una barba densa y aceptar su calvicie natural lo convirtió en protagonista de numerosos memes, una transición que él mismo ha tomado siempre con naturalidad.

La vida del Pipita después del fútbol

Desde que anunció su retirada al finalizar la temporada 2022, Higuaín ha mantenido un perfil bajo, alejándose de la presión de los banquillos de primera división. Su actividad en los últimos años ha estado marcada por:

Pádel en Miami: En 2024, demostró que su competitividad sigue intacta al consagrarse campeón de un torneo local de pádel en pareja con el venezolano Tarek Deham.

Enfoque en juveniles: Aunque tuvo un paso como Player Development Coach en el Inter Miami II, su padre, Jorge Higuaín, aclaró en 2025 que el interés de Gonzalo reside en la formación de jóvenes talentos y no en la dirección técnica profesional.

Actualmente, el exgoleador parece haber encontrado en Miami el refugio ideal para vivir una cotidianidad tranquila, lejos de las críticas que marcaron sus últimos años en la selección argentina.

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