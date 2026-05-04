Colombiano Christian González respalda a Mike Vrabel por fotos con reportera de NFL Dianna Russini

Mike Vrabel sigue recibiendo apoyo a lo interno de New England Patriots. Ahora, el esquinero Christian González habló sobre la polémica de su entrenador con la reportera de NFL Dianna Russini y las fotos comprometedoras que revelaron su relación extramarital.

En una rueda de prensa el pasado sábado, el colombiano explicó a los reporteros que aunque no detallaría conversaciones privadas del equipo, apoyaba a Vrabel.

“No vamos a hablar de lo que hablamos dentro del edificio (…) pero quiero decir, ese es mi entrenador. Es por quien salgo y juego. Ha demostrado lo que puede hacer como entrenador. Ese es mi chico, y monto detrás de Vrabel a cualquier hora del día”, dijo.

#Patriots CB Christian Gonzalez on how the team has responded following the situation around Mike Vrabel:



“We aren’t going to speak on what we talked about inside the building… But, that's my coach, that's who I go out there and play for… I’m right behind Vrabes…” pic.twitter.com/vEen1l72Pm — Arye Pulli (@AryePulliNFL) May 2, 2026

La estrella sudamericana no fue la única en hablar del escándalo. Los capitanes de los Patriots, Hunter Henry y Robert Spillane, también hablaron sobre la controversia, a la cual restaron importancia.

“Obviamente, ya saben, sé que ustedes quieren escuchar todo lo que está pasando, pero para ser honesto con ustedes, solo estamos concentrados”, indicaron.

“Estoy concentrado en lo que estamos haciendo ahora mismo en este edificio con este equipo”, añadieron.

Henry agregó que “solo se ha centrado en los chicos en este vestuario y tratando de construirlo desde cero”.

González, Hunter Henry y Robert Spillane no han sido los únicos jugadores de New England Patriots en abordar la controversia. El quarterback Drake Maye dejó claro que el vestuario de los New England Patriots está completamente alineado detrás de su entrenador.

El pasado 30 de abril Maye habló con 7 News Boston (WHDH) y destacó que a pesar de la polémica, Vrabel ha tenido un impacto positivo en el equipo desde su llegar. El quarterback expresó que los jugadores respetan su trabajo y aprecian su figura.

.@JHall7news asked Drake Maye about the recent scandal involving Mike Vrabel: "We're here for coach, we love coach." pic.twitter.com/ctkPoFftRX — Marlee Wierda (@marleewierda) April 30, 2026

A comienzos de abril, ‘Page Six’ y ‘The New York Post’ publicaron unas fotografías en las que aparece la reportera Dianna Russini junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de ‘Shake Shack’, desde 2020.

La polémica le costó inicialmente una suspensión a la periodista de ‘The Athletic’, pero finalmente la reportera terminó presentando su renuncia al medio deportivo.

Cuando el escándalo parecía enfriarse, nuevas fotos aparecieron en panorama. Imágenes obtenidas y difundidas por ‘Page Six’ muestran al coach de New England Patriots y a la reportera de NFL besándose en un bar de Nueva York.

Las fotografías fueron tomadas en 2020, seis años antes del escándalo por las imágenes en las que fueron captados tomados de la mano en un resort de Arizona.

Vrabel y Russini fueron vistos juntos dentro de ‘Tribeca Tavern’, en las primeras horas del 11 de marzo de 2020.

En las fotos, Vrabel y Russini están sentados uno al lado del otro mientras conversaban en la barra hasta que se fundieron en un beso.



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