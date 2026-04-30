Drake Maye rompe el silencio y respalda a Mike Vrabel en plena crisis por fotos filtradas

El quarterback Drake Maye dejó claro que el vestuario de los New England Patriots está completamente alineado detrás de su entrenador en jefe, Mike Vrabel, luego del escándalo por la filtración de fotos comprometedoras con la reportera de NFL Dianna Russini.

Maye habló con 7 News Boston (WHDH) y destacó que a pesar de la polémica, Vrabel ha tenido un impacto positivo en el equipo desde su llegar. El quarterback expresó que los jugadores respetan su trabajo y aprecian su figura.

Maye también reconoció que el coach atraviesa situaciones personales fuera del campo, pero aseguró que el equipo está comprometido a acompañarlo en ese proceso.

El mariscal expresó confianza en que su entrenador regresará con fuerza y reiteró que el grupo se mantiene unido.

“Estamos aquí para nuestro coach, amamos a nuestro coach y todo lo que hace por nosotros, y lo que hizo en el último año”, dijo Maye.

“No se puede expresar con palabras, y afortunadamente, él es nuestro entrenador en jefe. Sabemos que está lidiando con algunas cosas fuera del campo y fuera del mundo del coaching, pero estamos aquí para él y sé que va a volver”, expresó.

.@JHall7news asked Drake Maye about the recent scandal involving Mike Vrabel: "We're here for coach, we love coach." pic.twitter.com/ctkPoFftRX — Marlee Wierda (@marleewierda) April 30, 2026

A comienzos de mes, ‘Page Six’ y ‘The New York Post’ publicaron unas fotografías en las que aparece la reportera Dianna Russini junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de ‘Shake Shack’, desde 2020.

La polémica le costó inicialmente una suspensión a la periodista de ‘The Athletic’, pero finalmente la reportera terminó presentando su renuncia al medio deportivo.

Cuando el escándalo parecía enfriarse, nuevas fotos aparecieron en panorama. Imágenes obtenidas y difundidas por ‘Page Six’ muestran al coach de New England Patriots y a la reportera de NFL besándose en un bar de Nueva York.

Las fotografías fueron tomadas en 2020, seis años antes del escándalo por las imágenes en las que fueron captados tomados de la mano en un resort de Arizona.

Vrabel y Russini fueron vistos juntos dentro de ‘Tribeca Tavern’, en las primeras horas del 11 de marzo de 2020.

En las fotos, Vrabel y Russini están sentados uno al lado del otro mientras conversaban en la barra hasta que se fundieron en un beso.



Sigue leyendo:

· Mike Vrabel sobre fotos con Dianna Russini: “He tenido conversaciones difíciles con mi familia”

· Salen a la luz nuevas fotos de Mike Vrabel y Dianna Russini besándose en un bar de Nueva York

· Mike Vrabel anuncia que buscará ayuda profesional tras escándalo con Dianna Russini y se perderá parte del Draft de la NFL