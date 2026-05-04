Costco hace cambios a su icónico combo de hot dog de $1.50 por primera vez en 40 años

El famoso combo de hot dog de Costco, considerado uno de los productos más emblemáticos del retail en Estados Unidos, ha presentado un ajuste por primera vez en décadas. Aunque el precio se mantiene intacto, algunos clientes ya notaron una modificación en la forma en que pueden ordenar este clásico.

Un combo que se mantiene desde 1985

Desde 1985, Costco ofrece en sus áreas de comida un paquete que incluye un hot dog de carne de un cuarto de libra acompañado de una bebida de fuente de 20 onzas con refill, todo por $1.50.

Este precio se ha mantenido sin cambios durante 40 años, convirtiéndose en un símbolo de la marca.

El cambio detectado por clientes

De acuerdo con The Independent, recientemente, consumidores reportaron en redes sociales que ahora existe una nueva opción: sustituir el refresco por una botella de agua de 16.9 onzas marca Kirkland Signature.

El cambio fue inicialmente compartido por un usuario en Virginia, pero otros clientes en estados como Nevada y California confirmaron haber visto la misma opción en sus tiendas.

Hasta ahora, no se ha especificado si esta alternativa estará disponible en todas las sucursales del país.

El precio seguirá igual

A pesar de esta modificación, Costco ha dejado claro que el precio del combo no cambiará. Durante una llamada de resultados financieros en 2024, el director financiero Gary Millerchip aseguró:

“A medida que la inflación se ha estabilizado, nuestros miembros están regresando a comprar más artículos discrecionales”.

Y añadió: “Ah, y para aclarar algunas especulaciones recientes en los medios, también quiero confirmar que el precio del hot dog de $1.50 está seguro”.

Una tradición protegida por la empresa

El compromiso con mantener este precio ha sido constante dentro de la compañía. En 2018, el exdirector ejecutivo Jim Sinegal bromeó sobre el tema al dirigirse a su sucesor Craig Jelinek.

Jelinek recordó: “Fui con el señor Sinegal una vez y le dije: ‘Jim, no podemos vender este hot dog a un dólar con cincuenta. Estamos perdiendo mucho dinero’. Y él dijo: ‘Si subes el maldito hot dog, te mato. Resuélvelo’”.

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