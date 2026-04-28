Sam’s Club aumentará costo de su membresía el 1 de mayo

La cadena de clubes de compras Sam’s Club anunció un aumento en el costo de sus membresías que entrará en vigor el próximo 1 de mayo de 2026, marcando el primer ajuste en cuatro años.

La empresa, propiedad de Walmart, confirmó que tanto la membresía básica como la versión premium tendrán un incremento.

A partir de esa fecha, la membresía estándar pasará de $50 a $60 anuales, mientras que la membresía Premium Plus subirá de $110 a $120 al año.

Qué cambia para los clientes

Aunque el aumento es de $10 en ambos niveles, la compañía destacó que los usuarios de la membresía premium recibirán un beneficio adicional: su recompensa anual en Sam’s Cash aumentará hasta $250.

Con este ajuste, Sam’s Club se alineará con el costo de membresía de otras cadenas similares como BJ’s Wholesale Club, aunque seguirá siendo más barato que Costco, donde las membresías cuestan $65 (básica) y $130 (ejecutiva).

Por qué suben los precios

En un comunicado, la empresa explicó que el incremento busca sostener y ampliar los beneficios que ya disfrutan sus socios.

La compañía señaló: “Esta actualización nos ayuda a seguir ofreciendo un valor inigualable y experiencias de compra excepcionales mientras invertimos en un conjunto de beneficios para miembros en constante expansión”.

Entre las mejoras previstas se incluyen horarios extendidos, mejores servicios de recogida y entrega, así como una mayor variedad de productos.

Reacciones divididas entre clientes

Según recogió el portal Page Six, en foros de redes sociales algunos clientes expresaron molestia. Uno de ellos comentó: “Ay. Aún no recibo ese mensaje, pero no me entusiasma”. Otro opinó: “Es una locura considerando cuánto dinero generan las membresías”.

También hubo quienes consideraron cancelar su suscripción. Un usuario escribió: “Decidí cancelarla. Esto es como una traición”. Otro agregó: “Me cambié a Costco hace seis meses y no pienso volver”.

Sin embargo, no todos reaccionaron negativamente. Algunos miembros consideraron que el aumento es razonable.

Un cliente señaló: “Sé que cada situación es diferente, pero personalmente estoy bien con el aumento en las recompensas”. Otro añadió: “¿Me estoy perdiendo de algo? Es un aumento muy pequeño. No veo razón para quejarse”.

A pesar de las críticas, Sam’s Club dio a sus miembros cerca de un mes para decidir si continuarán con su suscripción antes de que el nuevo precio entre en vigor.

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