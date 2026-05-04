¿Cuánto gana un repartidor de DoorDash?

El ingreso de un repartidor de DoorDash puede variar mucho dependiendo del número de entregas, la ubicación y los incentivos disponibles.

A diferencia de un salario fijo, el pago se compone de varios elementos que, en conjunto, determinan cuánto dinero puede generar un conductor en la plataforma.

Pago base por entrega

DoorDash establece un pago base por cada pedido que realiza un repartidor.

Este monto suele oscilar entre $2 y más de $10 por entrega, dependiendo de factores como:

–La distancia del recorrido

–El tiempo estimado del pedido

–Qué tan atractivo resulta el pedido para otros repartidores

Los pedidos más largos, que requieren más tiempo o que son menos populares suelen ofrecer un pago base más alto.

Propinas: ingreso adicional directo

Las propinas representan una parte importante de las ganancias.

DoorDash señala que el 100% de las propinas va directamente al repartidor, sin afectar el pago base ni los incentivos.

Por ejemplo, si un pedido paga $6 de base y el cliente deja $5 de propina, el repartidor recibe un total de $11.

En algunos casos, los clientes pueden agregar propinas después de la entrega, lo que incrementa el ingreso final del pedido.

Sin embargo, hay órdenes realizadas a través de comercios externos donde no siempre se ofrece la opción de dejar propina.

Bonificaciones y promociones

Además del pago base y las propinas, los repartidores pueden aumentar sus ingresos mediante distintos incentivos:

–Pago por alta demanda: dinero extra por pedido en horarios o zonas con alta actividad

–Retos: recompensas por completar cierto número de entregas en un tiempo determinado

–Rachas de entregas: ingresos adicionales por aceptar y completar pedidos consecutivos

–Aumentos por pedido: pagos adicionales en ciertas entregas que cumplen condiciones específicas

Estos beneficios pueden variar según la ciudad, la hora del día y la experiencia del repartidor en la plataforma.

Cuándo y cómo reciben su dinero

DoorDash ofrece diferentes opciones de pago:

1. Depósito semanal: incluye todas las entregas realizadas entre lunes y domingo. El dinero se deposita en la cuenta bancaria en un plazo de 2 a 3 días, generalmente antes del miércoles por la noche.

2. Pago diario: los repartidores pueden retirar sus ganancias cada día mediante un sistema de pago rápido, aunque en Estados Unidos y Canadá se aplica una comisión por uso.

Para acceder a pagos diarios, es necesario tener una tarjeta de débito vinculada a la cuenta.

Un ingreso variable

El ingreso total de un repartidor depende de múltiples factores, incluyendo el número de entregas que realiza, las propinas recibidas y las promociones disponibles en su zona.

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