Al Chelsea se le escapa cupo de la Champions League tras caer ante el Nottingham

El Chelsea vivió este lunes una de sus tardes más amargas de la temporada tras caer derrotado 1-3 ante un Nottingham Forest que, pese a tener la mente puesta en las semifinales de la Europa League, exhibió las carencias de un proyecto a la deriva.

Sin entrenador tras el reciente despido de Liam Rosenior y con Callum McFarlane como interino, el equipo londinense encadenó su sexta derrota consecutiva en la Premier League, una racha negativa que no logran romper desde el pasado 4 de marzo.

Apenas al minuto dos, Taiwo Awoniyi aprovechó un centro de Dilane Bakwa para abrir el marcador de cabeza. La pesadilla continuó cuando Malo Gusto cometió un penalti evitable sobre el propio Awoniyi; tras la revisión del VAR, Igor Jesus no perdonó desde los once metros para firmar el 0-2.

Antes del descanso, el encuentro se detuvo por un escalofriante choque de cabezas entre Zach Abbott y Jesse Derry que terminó con el joven del Chelsea retirado en camilla. En la reanudación de esa jugada, Cole Palmer desperdició la oportunidad de recortar distancias al fallar un penalti ante Matz Sels.

En la segunda mitad, lejos de reaccionar, el Chelsea vio cómo Awoniyi sellaba su doblete particular para sentenciar el choque. El ambiente de infortunio se completó con un nuevo incidente médico: un fuerte choque entre el guardameta Robert Sánchez y Morgan Gibbs-White que obligó a ambos a terminar el partido con aparatosos vendajes.

Ya en el tiempo de descuento, Joao Pedro anotó un gol de chilena estéticamente impecable, pero que resultó insuficiente para alterar el destino de un Chelsea que deambula por la novena posición con 48 puntos.

Con este resultado, el Chelsea se despide matemáticamente de la posibilidad de alcanzar el quinto puesto. Sus remotas esperanzas de jugar la Liga de Campeones dependen ahora de una carambola externa: necesitan que el Aston Villa termine quinto y gane la Europa League para que la sexta plaza otorgue un billete a la máxima competición europea.

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