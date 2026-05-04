Conmebol premiará con $1 millón de dólares a los campeones de las ligas sudamericanas

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reafirmó este lunes su compromiso con la profesionalización y competitividad del continente al destacar el programa de incentivos financieros para las ligas domésticas.

A través de esta iniciativa, el organismo rector destina anualmente un millón de dólares a cada una de las diez asociaciones miembro, fondos que son entregados exclusivamente a los clubes que logran coronarse campeones en sus respectivos torneos nacionales.

El presidente de la entidad Alejandro Domínguez subrayó que este modelo de gestión busca reinvertir los ingresos generados por el organismo directamente en el desarrollo del deporte. Según el directivo, una administración transparente ha permitido elevar los estándares de competencia en Sudamérica, logrando que el balompié de la región capte el interés de millones de seguidores en otros continentes.

Un ejemplo reciente de la aplicación de este fondo ocurrió el pasado domingo en Paraguay, donde el club Olimpia recibió $500,000 dólares tras asegurar el título del torneo Apertura de forma anticipada.

Esta flexibilidad en la entrega de los fondos permite que las federaciones nacionales dividan el monto total anual en dos partes, facilitando así que los ganadores de torneos cortos (como los formatos de Apertura y Clausura) reciban un respaldo económico inmediato para sus proyectos deportivos.

Desde que se implementó este reconocimiento en la temporada 2022, la Conmebol ha buscado que los clubes cuenten con mayores recursos para mejorar su infraestructura y plantillas. Con esta estrategia, la confederación no solo premia el éxito deportivo, sino que intenta reducir las brechas económicas, permitiendo que los campeones locales lleguen con mayor solidez financiera a las competiciones internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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