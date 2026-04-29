Tensión política: Casa Blanca apunta a demócratas tras intento de asesinato a Trump

La noche en que se frustró un supuesto intento de asesinato contra el presidente Donald Trump luego de un tiroteo en medio de una reunión de corresponsales de prensa, el mandatario subió al podio en la sala de prensa de la Casa Blanca y habló de unidad.

“Este era un evento dedicado a la libertad de expresión que tenía como objetivo reunir a miembros de ambos partidos con miembros de la prensa”, expresó Trump el 25 de abril. “Y en cierto modo, lo logró, porque el hecho de que se unificaran, vi una sala que estaba totalmente unificada”.

Al día siguiente, el republicano declaró que el “discurso de odio” de los demócratas estaba creando condiciones peligrosas. Posteriormente, la Casa Blanca empezó a flagelar al Partido Demócrata y a los medios de comunicación por el tiroteo perpetrado.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, atribuyó la violencia política a la “demonización” del mandatario por parte de los demócratas y la prensa, asegurando que “el culto al odio de la izquierda” contra Trump “ha dejado a varias personas heridas y muertas, y casi volvió a ocurrir este fin de semana”.

Respuesta demócrata

Los demócratas no se quedaron callados y respondieron apuntando al extenso historial de retórica incendiaria de Trump, que incluye llamar a sus rivales políticos “alimañas” y “el enemigo interno”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, manifestó que Leavitt debería “poner orden en su propia casa”.

El debate sobre si la retórica política contribuye a la violencia que ha ido en aumento en los últimos años, particularmente tras dos intentos de asesinato hacia el presidente republicano. Además, una serie de ataques contra figuras políticas han causado acusaciones de parte y parte.

Tras el hecho en el que una bala de un criminal rozó su oreja en medio de un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, Trump hizo un gesto de unidad antes de usar la balacera para vilipendiar a sus oponentes, pese a que los detectives nunca descubrieron la razón del atacante. En esta ocasión, los escritos del supuesto autor del tiroteo están aumentando el escrutinio.

Palabras que avivan el debate

El 27 de abril, la fiscalía acusó a Cole Tomas Allen, de 31 años, de intentar asesinar a Trump en medio de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada el 25 de abril en un hotel de Washington D.C.

De acuerdo con los funcionarios, el sujeto en cuestión atravesó un control de seguridad y disparó un arma. Un agente del Servicio Secreto resultó herido, pero un chaleco antibalas lo protegió de lesiones graves. El oficial disparó cinco veces contra el sospechoso, pero falló. Nadie de los presentes perdió la vida y Allen fue arrestado inmediatamente.

Allen, que era profesor a tiempo parcial con un título en ingeniería mecánica del Instituto Tecnológico de California, se registró para votar en el mismo estado sin afiliación política. Donó $25 dolares a la entonces vicepresidenta y candidata presidencial, Kamala Harris, en 2024, informó USA TODAY.

En los documentos de acusación, los fiscales incluyeron un fragmento de un correo electrónico que Allen presuntamente envió a sus familiares y a su viejo empleado en la víspera del tiroteo El correo electrónico está firmando como “Allen, el asesino federal amigo”.

El correo en cuestión asegura que, como ciudadano estadounidense, “lo que hacen mis representantes me afecta” y que no estaba dispuesto a permitir que un “traidor manchara mis manos con sus crímenes”. De acuerdo con la declaración jurada, Allen expresó que su objetivo eran los funcionarios de la administración de Trump, “priorizando desde el rango más alto hasta el más bajo”.

“Leí un manifiesto, y es que se ha radicalizado”, manifestó Trump a “60 Minutes” el 26 de abril sobre el presunto autor del tiroteo.

Al ser cuestionado sobre las personas que incitan a la violencia, el mandatario republicano indicó lo siguiente: “Creo que quienes hacen eso son mucho más de extrema izquierda que de extrema derecha”.

“Creo que el discurso de odio de los demócratas es mucho más peligroso”, agregó Trump posteriormente.

Por su parte, los líderes demócratas condenaron la violencia política luego del tiroteo en la cena de la WHCA.

“Sin importar quién sea el autor ni cuál sea el motivo, la violencia política pone en peligro nuestra democracia”, manifestó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, democrata por Nueva York. “Denuncio la violencia política en todas sus formas, como siempre lo he hecho y siempre lo haré”.

Otros han apuntado a las duras criticas de Trump al director y actor Rob Reiner y al exfiscal especial Robert Muller después de sus muertes, así como años de declaraciones igualmente incendiarias.

“Si no condenas de forma inequívoca el uso habitual de la retórica violenta por parte de Trump, nadie se tomará en serio tus histrionismos contra los demócratas en este momento”, escribió Sarah Longwell, una estratega republicana de larga trayectoria converida en una importante crítica de Trump.

Asimismo, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez declaró a los medios que se siente obligada a manifestarse en contra de algunas de las acciones del presidente, pero que existe una clara diferencia entre expresar preocupación por las políticas y la conducta de Trump e incitar a la violencia, y que no tiene conocimiento de “nadie que haya participado en ello”.

“Creo que intentar aprovechar una oportunidad para eludir cualquier responsabilidad por los actos cometidos no es una forma responsable de actuar”, concluyó.

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